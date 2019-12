Chiche Duhalde "whatsappea" con Alberto y se muerde la lengua para no hablar de Cristina

En diálogo con MDZ Radio, Hilda "Chiche" Duhalde confirmó que ha sido convocada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para formar parte de la mesa de lucha contra el hambre. Pero además de confirmar que Arroyo fue hasta su casa a charlar con ella, admitió que le mandó un Whatsapp a Alberto Fernández para desearle mucha suerte y subrayó que si bien podría decir muchas cosas sobre Cristina Fernández, prefiere guardar silencio.

"El gesto de Cristina al saludar a Macri (Mauricio) me generó algo, pero es parte de su personalidad y no quiero hablar de esas cosas. Tengo mucho para decir de lo simbólico, de lo que ha sucedido, pero me parece que no construye nada. Por eso trato de guardarme para mí aquellas cosas que me hubiera gustado que fueran distintas. Me quedó con el discurso de Alberto", subrayó la esposa del expresidente Eduardo Duhalde.

En este sentido, dijo que le gustó mucho el discurso que Alberto Fernández pronunció en la asamblea legislativa y agregó que le envió un mensaje de Whatsapp para desearle suerte "porque de su suerte depende la de todos nosotros". "Me gustó mucho el discurso de Alberto. Me emocionó. Lo veo decidido a atacar las cuestiones más urgentes y gobernar es fijar prioridades. La prioridad hoy son los sectores vulnerables", manifestó.

Por otro lado, le sugirió al presidente que "convoque a todos los sectores" porque "hay mucha gente que sabe de diversos temas y tique que ser llamada". "Me gustó verlo a Lavagna en la misa participando. Son gestos, pero gestos importantes", adhirió al respecto.

Sobre el rol de la vicepresidenta Cristina Fernández -con quien no tiene una buena relación- dijo que espera que la expresidenta entienda su nuevo rol. "Nuestro país es presidencialista. Espero, quiero creer, que Cristina va a colaborar. Seguramente se va a necesitar sacar leyes importantes de forma urgente en el Congreso. Espero, sinceramente, que Cristina ayude", esgrimió.

"No tenemos salida si no convivimos. Si seguimos peleando como perros y gatos pensando que nuestro pensamiento es la única verdad, nos equivocamos. La verdad se construye con la opinión de todos y el país está necesitando que todos colaboremos. Si hacemos otra cosa nos va a ir muy mal", expresó en Vos Sabrás.

En lo que a ella respecta confirmó que trabajará en rearmar las redes humanas que sirvan de vínculo entre el Estado y los vecinos. "Generalmente el Estado está muy lejos de la gente. Es difícil que las autoridades puedan saber a ciencia cierta cuáles son las familias que están padeciendo hambre. Eso solo se sabe a través que son parte del barrio y que puedan ir detectando esas familias", aseguró. "El viernes voy a tener otra reunión con el ministro Arroyo para hablar con mayor profundidad", remarcó.

Por último, evitó hablar respecto al rol que imagina para su marido pero reconoció que "él tiene una relación permanente con Alberto porque tienen una historia y porque Eduardo tiene mucha trayectoria". "Pero son cosas de ellos y hay que preguntárselas a ellos", concluyó Chiche, quien en las últimas elecciones se mostró alienada con la candidatura presidencial de Roberto Lavagna y hoy se acerca al gobierno.

Colaboró en la entrevista Victoria Chales