"Sentí que me lo mataba", denunció a la niñera por maltratar a su bebé de 7 meses y reveló el calvario que vivió

La madre relató que todo comenzó con una fuerte incomodidad física: sentía opresión en el pecho y angustia. “ Le dije a mi marido: la niñera se tiene que ir. No sé por qué, pero algo anda mal ”, aseguró. Esa sensación fue lo que la llevó a revisar el sistema de videovigilancia de su hogar. Lo que vio, afirma, la dejó sin aire.

Al confirmar lo ocurrido, la madre alertó a una vecina, al personal de seguridad del barrio y escribió al grupo familiar de WhatsApp para pedir ayuda. “Yo esa mañana sentí que me lo mataba. Es algo que me perseguirá siempre”, confesó entre lágrimas.

La selección de una niñera que terminó en horror

La mujer explicó que había comenzado la búsqueda de niñera con anticipación a su regreso al trabajo. Tras no encontrar opciones compatibles con sus horarios, decidió contratar una empresa que ofrecía personal capacitado. Entrevistó a varias candidatas, revisó currículums y llamó a las referencias. “Todas las referencias fueron buenas. La elegí porque tenía experiencia en cuidado infantil”, dijo.

La niñera trabajaba diariamente desde las 7:10 hasta las 15. También debía cuidar a su otro hijo de dos años y medio, quien, según recordó, nunca logró establecer vínculo con ella. “Cuando la despedimos, dijo: ‘Esa señora es mala’”.

El pedido de Justicia y una advertencia

Los análisis médicos realizados al bebé determinaron que se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, la madre asegura que el daño emocional es profundo: “Me afectó la vida entera. No duermo, me cuesta respirar. No puedo borrar esas imágenes”.

La empresa de niñeras le ofreció iniciar una nueva búsqueda sin costo, pero la mujer rechazó esa posibilidad. “No meto más a nadie en casa. Esta experiencia fue una pesadilla. Solo quiero que la causa avance y que no quede impune”, afirmó.

Finalmente, lanzó una advertencia a otras familias: “Confíen en el instinto. El cuerpo avisa antes de que los ojos vean. Fíjense bien a quién le dejan sus hijos”.

La investigación judicial continúa y no se descarta que en los próximos días la fiscalía modifique la calificación legal del hecho.