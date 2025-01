El impactante dato que revelaron sobre la niñera que contrató Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen siendo el tema del momento. En Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano en Telefe, hablaron sobre la audiencia que tuvo la ex pareja con el fin de ponerse de acuerdo con el régimen comunicacional de las menores. Como era de esperar, no hubo acuerdo.

En el programa, hicieron referencia a Silvia Lucero, la niñera acusada por las niñas de tratarlas mal y que Icardi, a pesar de la perimetral que puso la Justicia sobre ella y sus hijas, contrató de todos modos. Además, revelaron un impactante dato.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijas

"Recién hablé con el abogado de Wanda, el doctor Payarola, y me explicó que ellos no quieren que vaya a la casa de Mauro, por varias razones. Por un lado es por la niñera, Silvia, y también ellos ellos proponen que las menores no se relacionen con las parejas de ninguna de las dos partes", indicó Virginia Gallardo.

"Acuérdense que la niñera está acusada de desobediencia", remarcó Mauro Szeta y añadió: "A la niñera que trajo él la imputaron por desobediencia, porque en teoría ella no podía acercarse a ese domicilio”.

“Y también en teoría Mauro las habría incitado a mentir, para que no le contaran a la madre que estuvieran con ella, entonces que digan que en lugar de Silvia estuvieron…no sé…con Clarita”, sumó Verónica Lozano. “Asimismo, desde el lado de Wanda nunca hubo una convivencia como L-Gante, como sí la hay del otro”, cerró Sol Pérez.