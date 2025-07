Pirómano suelto en Zárate: intentó incendiar un almacén y se prendió fuego a sí mismo

“Un vecino me llamó desesperado para avisarme que se estaba prendiendo fuego el negocio”, relató el dueño del almacén, en diálogo con el medio Somos AMBA TV. Según indicó, cuando llegó al lugar del hecho, los vecinos le dijeron que ya habían llamado a los Bomberos.

“Tenían miedo que se haya expandido el fuego a otros negocios. No sé con qué fin lo hizo: si por hacer daño, vandalismo o maldad”, lamentó. Por otro lado, en cuanto al sospechoso, señaló que en las imágenes no se alcanza a ver quién es porque estaba con capucha. “Por eso estoy reforzando el local, ahora hay una denuncia, estoy esperando que me llamen de la Fiscalía a declarar”, concluyó.