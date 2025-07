Lo acusaron de cómplice en un robo millonario por dejar su camioneta en el lugar del hecho

El hombre sostiene que la camioneta estaba sin batería, que no se usaba , y que simplemente había dejado la llave en el guardabarros para que su esposa o su hermano pudieran moverla si era necesario.

La fiscal Evangelina Sánchez imputó a Hamud por robo triplemente agravado —por uso de armas, en banda y con escalamiento— y por privación ilegítima de la libertad, como partícipe necesario. Al momento de su detención, ocurrida seis días después de la orden judicial, se incautaron su celular, dinero en efectivo y la camioneta en cuestión.

La defensa sostiene que su cliente no estaba en el lugar al momento del asalto, que no autorizó el acceso a su celular, pero que las antenas telefónicas podrían probar que dormía en su casa. También critica que no se haya investigado más a fondo el entorno de la víctima, pese a que las cámaras muestran movimientos sospechosos antes y después del robo.

Por ahora, Hamud sigue detenido y es el único imputado en una causa,