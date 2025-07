La polémica detrás del femicidio en Las Heras: el fallo que habilitó las salidas transitorias del acusado

Fuentes judiciales consultadas por MDZ señalaron que, en esta situación en particular, no se trata de un caso de "garantismo vs. punitivismo" y que "ningún juez, independientemente de su perfil, le hubiese negado el beneficio" al ahora presunto femicida, ya que reunía los requisitos para acceder al régimen de las salidas transitorias: había cumplido el tiempo necesario de la pena, tenía buena conducta en prisión y contaba con un informe positivo por parte del Consejo Correccional.