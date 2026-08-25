El robo de un celular permitió la detención de dos personas: así fue la secuencia

Una mujer logró localizar su teléfono mediante GPS después de que se lo robaran y la ubicación permitió desplegar un operativo. Dos personas fueron detenidas.

Una mujer de 30 años logró recuperar un teléfono celular que le habían robado durante la tarde del lunes en Guaymallén gracias a la ubicación marcada por el GPS del dispositivo. El rastreo condujo hasta una vivienda del barrio Patrono Santiago, donde la Policía detuvo a dos personas y secuestró armas, una moto y otros elementos para la causa.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 17 , cuando la víctima siguió la señal de geolocalización hasta la zona de calles Chile y Pilcomayo, donde dio aviso a las autoridades. Los efectivos llegaron al lugar y, tras identificar a los sospechosos señalados por la mujer, desplegaron un operativo que terminó con la aprehensión de ambos.

El allanamiento permitió recuperar una moto y secuestrar armas Con una orden judicial, la Policía realizó un allanamiento en el domicilio vinculado al hecho. Durante la medida secuestraron un revólver calibre .38, una réplica de arma de fuego, una motocicleta Honda GLH 150 cc y prendas de vestir que serán incorporadas a la investigación.