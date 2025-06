"El 59 se quedó dormido": un choque entre dos colectivos en Recoleta terminó con 14 heridos

Tras el choque de colectivos , fuentes del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) confirmaron que doce móviles se dirigieron al lugar del accidente para asistir a los afectados. Los equipos de emergencia, incluyendo una unidad UMAT, brindaron las primeras atenciones in situ y luego trasladaron a los heridos a los hospitales Penna, Durand, Fernández y Rivadavia.

Por su parte, la Policía de la Ciudad informó que "personal policial arribó rápidamente y solicitó la llegada del SAME, que trasladó a nueve personas al hospital Penna con politraumatismos".

En contraste, el conductor de la 59 negó haberse dormido al volante. "Me estaba abriendo, venía otro vehículo y no me vio", declaró visiblemente afectado por la situación. Las autoridades aguardan la definición de los peritos y las imágenes de las cámaras de seguridad de la Ciudad para esclarecer las causas exactas del choque.