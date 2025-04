"Préstamo preaprobado": la estafa que puede vaciar tu tarjeta

El avance de la tecnología ha transformado la vida cotidiana en múltiples aspectos, pero también ha abierto nuevas puertas para el delito. Mientras los usuarios comunes intentaron adaptarse a los cambios constantes, los métodos de estafa dejaron atrás las antiguas trampas sencillas para convertirse en mecanismos cada vez más complejos y difíciles de detectar.

Hoy, los engaños digitales evolucionaron hacia formas más elaboradas y peligrosas. Entre ellas, una de las más frecuentes en la actualidad es el phishing, una técnica de suplantación de identidad que busca obtener datos personales y financieros. Durante los últimos días, miles de usuarios en Argentina recibieron correos electrónicos fraudulentos que simularon provenir de bancos, billeteras digitales y entidades financieras confiables.

Estos correos falsos ofrecieron tarjetas de crédito listas para ser usadas o préstamos preaprobados, con la intención de captar la atención de las víctimas. A través de enlaces maliciosos o archivos adjuntos, lograron redirigir a los usuarios a sitios web falsificados o instalaron programas que, de manera oculta, robaron contraseñas y credenciales de acceso a cuentas bancarias.

Los estafadores tratan de generar alarmismo en los usuarios que entran al sitio web y al ver que es similar, ingresan sus datos.

La verificación del remitente y de los enlaces ayuda a detectar correos fraudulentos antes de que sea tarde.

La mecánica del engaño siguió patrones ya conocidos: los correos llegaron sin haber sido solicitados, utilizaron remitentes desconocidos o direcciones electrónicas que imitaban nombres de empresas reales, aunque con pequeñas modificaciones. Además, los mensajes incluyeron errores ortográficos o gramaticales y emplearon diseños simples o poco profesionales, en los que predominaban botones llamativos que incitaban a actuar de inmediato para aprovechar un supuesto beneficio.

Los especialistas advirtieron que el phishing no solo se limita al correo electrónico. También puede encontrarse a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y anuncios en redes sociales que redirigen a páginas fraudulentas. Para detectar posibles intentos de engaño, recomendaron verificar siempre la dirección de correo o el enlace antes de hacer clic, buscar errores en el contenido, desconfiar de solicitudes de información urgente y no ingresar datos personales en formularios no verificados.

Además, recordaron que las entidades financieras legítimas no envían ofertas de productos o préstamos sin una gestión previa por parte del usuario y que ante cualquier duda, es preferible contactar directamente a la institución a través de sus canales oficiales.