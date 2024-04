"Hice una frenada y sentí un impacto muy fuerte": el testimonio del camionero del accidente en Acceso Este

Luego del accidente que protagonizaron un camión y un micro sobre el Acceso Este, a la altura de Tirasso, en Guaymallén, el conductor del vehículo de carga dio su testimonio y explicó lo sucedido a MDZ radio.

El hombre de 33 años manejaba el camión Scania de la empresa Sermicar, de transporte de carne, y venía viajando desde Paraguay hacia Chile, cuando frenó a raíz de otro accidente y fue impactado desde atrás por el micro de Dicetours.

Consumado el siniestro, el camionero manifestó que "venía normalmente, como lo hacemos rutinariamente, por el carril derecho. Ya cuando estaba alcanzando una fila de camiones que venía a una baja velocidad -de unos 60 kilómetros por hora- prendí el señalero para pasar al carril izquierdo, mirando en el retrovisor que tenía espacio suficiente".

Después, el conductor agregó que "agarré el carril izquierdo, venía avanzando y a 300 metros llegué a ver una fila de vehículos ya estacionados. En ese momento yo prendí la luz de estacionamiento y cuando hice la frenada, sentí un impacto muy fuerte y me quedé ahí". Después, comentó que "acomodé todo y me bajé para ver si podía ayudar a la gente del bus, pero ya en ese ínterin llegaron los bomberos y comenzaron a hacer su trabajo".

Sobre su estado manifestó lo siguiente: "La verdad que me he golpeado en la frente por un objeto que se me cayó y me golpeó ahí, pero no fue nada grave y me siento bien". Además, agregó que suele viajar una vez al mes desde Paraguay hacia Chile y que es la primera vez que le toca sufrir un accidente.

Video