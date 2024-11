Impactante: el horror que vivió la nena de 8 años asesinada en Córdoba

El fiscal subrogante de Morteros, Oscar Gieco, que instruye la causa por el homicidio de Aralí Vivas (8) en la localidad de Brinkmann, provincia de Córdoba, confirmó este martes en conferencia de prensa que el cuerpo de la nena tenía “lesiones compatibles con abuso sexual”.

Explicó además que la pequeña sufrió una “muerte traumática” previo al incendio de la vivienda donde fue hallada días atrás, en lo que se pensó había sido un fallecimiento como consecuencia de haber inhalado humo. Sin embargo, el fiscal negó esa posibilidad y aseveró que la autopsia fue determinante al señalar que la causa del deceso fue un fuerte traumatismo en el cráneo: La víctima ya estaba muerta al momento del siniestro.

“El incendio fue claramente para ocultar el homicidio”, subrayó Grieco, estimando que el crimen ocurrió en la medianoche del sábado.

Cabe destacar que el investigador ordenó en las últimas horas la detención de tres personas: la madre de la menor, el padrastro y un amigo de este último.

La hipótesis de la fiscalía es que el padrastro, Matías Ezequiel Simeone (33), y un amigo suyo, Cristian Hernán Varela (40), son los responsables del asesinato. En tanto, su madre, Rocío Milagros Rauch (28), fue imputada primero por el delito de "omisión de cuidados" y luego por "homicidio calificado por el vínculo".

La casa del terror

La pequeña Aralí tenía cinco hermanos, uno de ellos de dos meses. Los menores fueron sometidos a la cámara Gesell realizada por la Justicia y los testimonios obtenidos describieron un verdadero horror.

La vivienda que fue incendiada para borrar rastros del homicidio de la pequeña, ocurrido el sábado a la madrugada en la ciudad cordobesa de Brinkmann. /Foto: gentileza.

Los niños confirmaron situaciones de violencia de las que Aralí era víctima. Esos relatos coinciden con la necropsia, que describe un desgarro en la zona genital del cuerpo, compatible con abuso sexual.

El fiscal explicó que los hermanos, presentes en el momento del homicidio, no sabían que la nena estaba sin vida. “Son niños muy chiquitos y no tenían conocimiento de la muerte. Pero sí una hermanita contó que fue a despertarla y no respondía, y que la dejó ahí porque pensaba que tenía sueño”, detalló Gieco.

Según captaron las cámaras de seguridad , el amigo del padrastro llegó a la casa a las 21.16 del viernes en bicicleta y se retiró a las 00.01 del sábado. Regresó a las 00.09 y Simeone se fue a las 00.11, seguido por Varela minutos después. El fiscal aseguró que no se detectaron otras personas en la zona. Aralí Vivas, asesinada. /Foto: gentileza.

El horror del caso se intensifica al conocerse que dos de los hermanitos de la víctima quedaron solos con su cuerpo durante tres horas. Las mismas cámaras registraron a los menores en la escena del crimen entre las 00.24 y las 03.27.

Los registros fílmicos determinaron que los dos hermanos de Aralí estuvieron siempre en el lugar. “Quedaron a la buena de Dios, sin madre ni padre”, señaló Gieco.

El fiscal sostuvo que, a partir de las declaraciones en cámara Gesell, “no se puede afirmar que los menores hayan sido testigos del crimen” pero que “sí estuvieron ahí”.

Un incendio para borrar el asesinato

Cabe recordar que el hecho comenzó a investigarse tras el incendio provocado en una vivienda situada en calle Caseros 857 de la localidad de Brinkmann, Córdoba.

Personal de Bomberos sofocó el fuego y en la planta alta hallaron el cadáver calcinado. En tanto, integrantes de la Policía Científica de San Francisco procedieron a levantar los restos en la madrugada del sábado para practicar la autopsia. La comunidad de Brinkmann reclama justicia por la niña asesinada.

De los informes preliminares se pudo establecer que el incendio no habría sido accidental y que el fallecimiento de la niña habría ocurrido con anterioridad. Aralí presentaba un fuerte traumatismo de cráneo, que generó un derrame y luego un paro cardíaco, lo que le habría provocado su deceso. Además se comprobó que había sido abusada.

Confirmado el homicidio, se detuvo a los sospechosos. Al solicitarse los antecedentes de los acusados, se pudo establecer que Simeone se encontraba en libertad condicional tras haber sido declarado penalmente responsable de los delitos de amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, violación de domicilio, lesiones leves calificadas, daño y desobediencia a una orden judicial, dispuesta por Cámara en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de San Francisco.