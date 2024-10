Murió en pleno centro el cuñado del exjuez Walter Bento

Un hombre de 53 años se descompensó en pleno centro mendocino y murió. Al parecer, sufrió un paro cardíaco cuando se encontraba en el auto esperando a su esposa. Se trata de Fabián Boiza, el hermano de Marta, la esposa del exjuez federal Walter Bento.

El hecho ocurrió en España y Gutiérrez, donde el fallecido estaba en su auto esperando a su mujer en momentos en que sufrió el episodio. Según trascendió, un preventor trató de salvarlo, pero pese a que le practicó maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) durante 45 minutos, la víctima no reaccionó. En el lugar trabaja personal de Tránsito, preventores y Policía Científica.

La identidad del hombre fue confirmada por Nahuel, uno de los hijos de Boiza y Bento, quien manifestó en MDZ Radio que no sabía si su tío presentaba algún problema de salud.

"Lamentablemente, Fabián Boiza es el hermano de mi madre. Yo estaba acá a un par de cuadras, me llamó un conocido, me acerqué y ahí lo encontré", manifestó Nahuel. Además, agregó que "aparentemente la han estado haciendo reanimación bastante tiempo y no han logrado traerlo de vuelta".