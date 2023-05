Caso Emmily Rodrigues: pidieron que el empresario Francisco Saenz Valiente vuelva a prisión

Este mediodía se realizó la audiencia dispuesta por la sala IV de la Cámara del Crimen para analizar la situación procesal de Francisco Sáenz Valiente, imputado en la causa en la que se investiga la muerte de Emmily Rodrigues, quien cayó el pasado 30 de marzo desde el departamento del empresario luego de una noche de consumo de estupefacientes.

Sáenz Valiente permaneció detenido 20 días, pero la Justicia le dictó la falta de mérito y quedó en libertad. Eso fue apelado por la fiscalía y la querella de la familia, quienes solicitaron que el empresario vuelva a prisión.

Durante la audiencia que se realizó este mediodía, el fiscal Santiago Vismara y la titular de Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron a los jueces que procesen y dicten la prisión preventiva por su responsabilidad en la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes.

Los fiscales pidieron que se revoque la falta de mérito y se lo procese entonces por los delitos de “facilitación de estupefacientes a título gratuito y de un lugar para consumirlos, y abandono de persona agravado por el resultado muerte”. Vismara además sostuvo ante los magistrados que el caso involucra violencia contra una mujer, lo que significa que están en juego compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en esa materia.

El representante del Ministerio Público Fiscal dijo ante los camaristas que estaba probado que el imputado fue el organizador de la reunión que se llevó adelante la madrugada del 30 de marzo y que no se trató de un encuentro espontáneo. Indicó que todas las mujeres que fueron al domicilio de Recoleta relataron luego en la causa que había estupefacientes en varios lugares (libros o platos) con el objetivo de que sean consumidos durante la noche. Y resaltó los mensajes con otra mujer y con su dealer.

El fiscal entonces indicó que poner al alcance o disposición esas drogas, hace que se cumpla con las exigencias penales de la facilitación de estupefacientes y del lugar para consumo. A ello le sumó que era habitual que el hombre organizara este tipo de reuniones.

Por otra parte la fiscal Labozzetta señaló que la hipótesis del femicidio debe estar como lo dispone el protocolo en casos de muertes violentas para luego confirmarla o descartarla. Asimismo afirmó que no se trató de una muerte natural y que debe investigarse la responsabilidad de terceros en su fallecimiento y si mediaron circunstancias constitutivas de violencia de género.

Los fiscales responsabilizaron también al empresario por haber continuado la reunión cuando a las 7 de la mañana la joven ya no tenía autonomía. Se destacó que la llamada al 911 realizada por el empresario se produjo recién cinco minutos antes de la caída de la joven.

“¿Por qué no llamó antes? ¿Por qué esperó recién hasta que los gritos fueron oídos por los vecinos? La respuesta es muy sencilla: porque ni la vida, ni la salud de Emmily le importaban. Una chica a quien no conocía, a quien convocó junto a otras a una reunión que armó para consumir drogas. Era un encuentro para consumo de estupefacientes llevado hasta el mayor extremo posible, teñido por un intercambio económico. No eran personas a sus ojos, sino objetos de consumo, comprables y descartables”, resaltó la fiscal Labozzetta.

Por su parte, el abogado querellante, Ignacio Trimarco solicitó también el procesamiento con prisión preventiva por el delito de femicidio y la facilitación de estupefacientes. En tanto los abogados del imputado, Rafael Cúneo Libarona y Gustavo Orazi, manifestaron que las drogas que había comprado su asistido fueron solo para consumo personal, que Emmily sufrió un “brote psicótico” por el consumo y que lo único que quiso hacer el empresario fue ayudarla llamando en dos oportunidades al 911 para pedir ayuda y tratando de sujetarla cuando se tiró por la ventana.

Los jueces Magdalena Laiño, Ricardo Matías Pinto e Ignacio Rodríguez Varela pasaron a deliberar pero manifestaron que se extenderán más allá del plazo previsto en el código ( 5 días) por la complejidad de la causa. De hecho previo a realizar la audiencia de hoy, la semana pasada ellos mismos se hicieron presentes para realizar la inspección ocular en el lugar de los hechos.