Caso Lucio Dupuy: "Yo sé que me perdonó, tengo contacto espiritual con él"

El juicio por la muerte de Lucio Dupuy llega al final y el próximo viernes se conocerán formalmente las penas de Abigail Páez y Magdalena Espósito Valenti, ambas ya consideradas culpables de los hechos. A horas de conocerse las condenas y los detalles de las mismas, salieron a la luz las declaraciones finales.

La primera en hablar fue Abigail Páez, madrastra de Lucio y culpable de los delitos de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real del delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal realizado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la cuidadora, por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia como delito continuado.

La mujer explicó que "no vino a mentir" pero detalló que "todavía lo sigue sufriendo mucho".

“A pesar de todo lo que pudieran llegar a decir de mí, que es horrible todo el tiempo escucharlo, pero así y todo yo pido perdón a las personas que se hayan sentido tocadas con el tema y con toda la situación. A quien realmente lo llore y lo extrañe como me pasa a mí, y supongo que a su mamá", dijo Páez en el juicio, al que tuvo acceso Infobae.

Y agregó: "Mi mamá no me enseñó estas cosas. Esto fue algo que no sé cómo paso”.

Abigail Páez.

Durante los primeros minutos, Páez estuvo preocupada por una moto que la Justicia le secuestró y que, solicitaba que fuese entregada a su madre si "quedaba desprendida de todo esto". A su vez, al finalizar su alocución volvió al tema de Lucio y explicó que "tiene muchas lagunas en su cabeza".

“Tengo muchas lagunas en la cabeza, muchas imágenes cortadas. Y si no conté detalles de ese momento es porque, realmente, estoy muy traumada. No es fácil llevar a un nene que estás criando al hospital, muerto. Mucho menos sabiendo de la culpa que yo correspondía con todo esto. Yo sé que él me perdonó, porque tengo mucho contacto espiritual con él y ojalá yo también me pueda perdonar porque sé que lo lastimé”.

Las palabras de la madre

Por su parte, Magdalena Espósito Valenti fue la segunda en hablar. La mujer decidió hablar sobre el padre de Lucio y apuntó además contra toda la familia. Abigail Páez, Magdalena Espósito Valenti y Lucio Dupuy.

“A mí se me está acusando de una supuesta omisión y de un supuesto rechazo a la maternidad, y de no haber cumplido con mi deber como madre. Entiendo que, en términos, fue así y asumo mi culpa. Pero a mí se me critica por eso y al padre, al progenitor, porque la palabra ‘padre’ que le queda bastante grande, se lo justifica”, explicó.

Sobre la relación de Lucio con sus abuelos, Valenti detalló que "tenía contacto con todos". "Si ellos no estuvieron conformes con el contacto que tuvieron con el nene cuando estaba vivo, es porque no se esmeraron en tenerlo. Solamente eso. Porque se sigue diciendo que nosotras les prohibíamos el contacto y no es así”.