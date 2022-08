La fuerte declaración de un fiscal, en medio de la guerra narco en Rosario

Un fiscal de Rosario, Santa Fe, expresó su desánimo e "impotencia" tras los 55 allanamientos realizados para desarticular una narcobanda que actuaba en el barrio Ludueña, al asegurar que si bien se lograron 30 detenciones, muchos de ellos menores de 14 años, supone que "hoy hay otros 30 pibes" que intentan ingresar a la organización delictiva "deseosos de ser narcos".

Se trata del fiscal Pablo Socca, quien aseguró: “Ayer metí presas a casi 30 personas y hoy ya hay 30 pibes llevando su currículum a Mauro Gerez (supuesto capo de la banda de la zona) para entrar a la banda deseosos de ser narcos”.

Socca se refirió así a los 55 allanamientos realizados durante el lunes por fuerzas de seguridad federales que permitieron el arresto de 30 personas presuntamente vinculadas a una violenta banda narco que opera con menores de edad en el barrio Ludueña de Rosario, una de las zonas en las que más homicidios se registraron este año.

“Las detenciones que hacemos, el trabajo que hacemos con tanto esfuerzo, creo que no sirven de mucho”, dijo el fiscal Socca. Y agregó: “Uno siente impotencia porque ayer en los operativos había muchos menores de edad que sé quiénes son, los conozco, han sido detenidos con pistolas calibre 9 milímetros o ametralladoras, pero tienen 14 años”, dijo Socca en declaraciones a “Radio Dos” de Rosario.

Agregó que sabe “quiénes son los menores, dónde viven, que son sicarios o tiratiros de las bandas. Pero no puedo hacer nada, no los puedo detener” por tratarse de menores de edad no punibles. Para Socca, el contexto social y la rentabilidad del narcomenudeo son las razones que empujan a algunos jóvenes a incorporarse a las organizaciones criminales de ese mercado ilegal.

“Es un montón de plata la que se genera por la venta de drogas, en el operativo secuestramos una especie de cuaderno con anotaciones, todos números de seis cifras que se rinden por día”, afirmó. A su vez, indicó que "estos chicos terminan o presos o muertos" y cree que "no les importa, que es un destino que aceptan con tal de por un tiempo disfrutar de la ‘fama del narco'”, concluyó.