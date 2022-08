El contundente reclamo de la familia de Agostina Trigo a la Justicia

Veintisiete familias de víctimas de femicidios, homicidios, crímenes de odio por género u orientación sexual (travesticidios) y desapariciones, se concentraron en Peatonal y San Martín para exigirle al Gobierno provincial mayores medidas de prevención para estos hechos y "ser escuchados por la Justicia". A menos de dos meses del asesinato de Agostina Trigo en San Martín, su madre dialogó con MDZ y explicó que "están esperando que se apuren".

"Hoy estoy acá por su voz y voy a luchar hasta que se haga justicia por ella y por todas las chicas", explicó Ivana Araya, la madre de Agostina.

La mujer remarcó que, tras la detención del sospechoso, Diego Armando Caballero (35), aún esperan que se le otorgue prisión preventiva. "Estamos esperando que el femicida tenga la preventiva, porque le dio 100% el ADN que tenía mi hija".

Y agregó: "Quiero que la Justicia se apure, porque ya vamos a llevar dos meses y todavía no ha pasado nada".

La convocatoria de la que participó Ivana fue realizada por Verónica Carniel, la madre de Abigail Carniel, quien se encuentra desaparecida desde el 15 de abril de 2021 luego de bajar de un colectivo en una parada ubicada en la calle Boulogne Sur Mer, en la localidad mendocina de Las Heras, y de quien nunca nada más se supo. nada Con el mismo planteo sobre las demoras, Verónica remarcó que, "desde hace un año no hay novedades".

"La vida sigue y yo no tengo a mi hija, ni donde llorarla. Hoy estoy acá por Abigail, que al momento de su desaparición tenía 18 años. No tenemos gobierno que nos ampare, no existe justicia en Mendoza, porque todos los días nos matan a una hija, madre o hermana", afirmó Carniel a este diario.

Con la misma premisa, las madres de Daiana López y Andrea Morales, dos de las víctimas fatales del siniestro vial de la rotonda del Challao, en Las Heras, llegaron a San Martín y Peatonal para pedir justicia. Afirman que no hay avances en el caso y que el conductor que los atropelló "sale tres días de la semana a trabajar".

Madres pidiendo justicia por el asesinato de sus hijas.

"Estamos devastadas. Ayer fue mi cumpleaños y no hay forma de festejar nada porque cada día siento más dolor. Mi hija hoy no está para dar su versión, porque Díaz la arrastró ocho metros", dijo la madre de Andrea.

Puntualmente, el objetivo de la marcha fue solicitarle al gobierno de Rodolfo Suarez que los ayude para que el Poder Judicial los escuche. "Queremos que el gobernador se siente con un representante de cada familia y vamos a pedirle que presenten proyectos de ley que sean más severos con quienes cometen estos delitos, que haya más compromiso a la hora de investigar", remarcaron.