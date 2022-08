Dos fuertes choques en CABA dejaron varios heridos

Un hombre resultó herido esta mañana por un violento choque entre dos automóviles registrado esta mañana en el barrio porteño de Palermo, en tanto que otras dos sufrieron lesiones por un siniestro en Balvanera en una mañana que, cuando aún no había amanecido, fue lluviosa en la ciudad de Buenos Aires.



Uno de los choques se registró poco después de las 7, cuando un Renault y un Peugeot colisionaron en Figueroa Alcorta y Salguero, y el conductor del primero de los automóviles quedó atrapado en su interior.



Bomberos de la ciudad tuvieron que rescatar al hombre, al romper la puerta del lado del conductor, y fue trasladado a un hospital de la zona por personal del SAME.



La conductora del otro vehículo era sometida esta mañana a un test de alcoholemia.



Más temprano, en la esquina de Pichincha y avenida Independencia, en Balvanera, un Fiat Palio colisionó contra otro vehículo y quedó incrustado contra un puesto de diarios, indicaron fuentes policiales.



Los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados con politraumatismos al hospital Ramos Mejía, informaron fuentes policiales.



También esta mañana se registró un choque y vuelco en avenida General Paz y Beiró, en Villa Real, donde por causas que eran investigadas un Audi que transitaba en dirección Río de la Plata impactó contra otro vehículo que estaba estacionado.



El conductor del automóvil no sufrió lesiones a pesar de que sufrió el vuelco del vehículo.