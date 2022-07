Choque en el Teatro Plaza: le otorgaron detención domiciliaria al conductor

Este jueves se realizó una audiencia para determinar si Aldo Díaz podía recuperar su libertad luego de haber atropellado a más de 20 personas en la puerta del Teatro Plaza en la noche del domingo. El hombre de 62 años, y con una discapacidad motriz, recibió el beneficio de detención domiciliaria, aunque deberá poner a disposición su vehículo a modo de fianza. Volverá a su casa esta noche.

La jueza Mariana Gardey le otorgó la detención domiciliaria a Díaz luego de que la defensa del hombre interpusiera un habeas corpus alegando que la salud del imputado estaba en riesgo al estar detenido en la Comisaría 7° de Godoy Cruz. Sin embargo, deberá cumplir con la fianza de $1.5 millones que se le habían impuesto. Para ello, presentará su vehículo, el mismo con el que protagonizó el accidente.

"Tiene una discapacidad y está alojado en la Comisaría 7° desde el domingo a las 23.45 horas. Entendemos que las condiciones de habitabilidad no estaban dadas para que él estuviera ahí pero no solamente porque nosotros lo decidamos, sino porque hay un informe del cuerpo médico forense que recomendaba que el señor Díaz no estuviese alojado en esa comisaría", expresó el defensor oficial Gabriel Galeota.

Y agregó: "Lo que se ordenó es que el señor Díaz no pase una noche más alojado en esa comisaría. No está ordenada la detención por parte de la fiscalía, sino un recupero de la libertad. Es decir que, si rinde la caución de un millón y medio de pesos él estaría en libertad".

Para lograr obtener la libertad, solo restan actos administrativos y confirmar si el auto, un Volkswagen Virtus modelo 2018, se encuentra valuado en un millón y medio de pesos o más. "Iría a la casa con una especie de monitoreo georreferencial", dijo Galeota.

Por su parte, a nivel psicológico, su abogado defensor comentó que se encuentra muy angustiado y preocupado por la salud de las víctimas. "Siempre pregunta cómo va la evolución de ellos e inclusive le hicieron una entrevista desde el Cuerpo Médico Forense, una pericia psicológica, y está volcado ese sentimiento de angustia", comentó.

Sobre Díaz pesa la acusación de lesiones leves y graves culposas agravadas por la conducción antirreglamentaria de un vehículo y por ser más de una las víctimas. Si se lo considera culpable, la pena mínima es de 2 años, por lo tanto, excarcelable. A su favor, el hombre no tiene antecedentes penales.