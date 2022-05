La escalofriante revelación de una niña: "Estaba durmiendo y el tío me tocó"

Este lunes, un brutal hecho salió a la luz. En concreto, una niña denunció que en medio de un festejo familiar su tío la tocó. Tras cinco meses de investigación, lo condenaron: ocho meses de prisión en suspenso.

El hecho se produjo el 12 de noviembre de 2021, cerca de las 23.50, cuando toda la familia celebraba el aniversario de casados de unos amigos en la provincia de San Juan. Allí, la nena se encontraba con su madre, la pareja de la madre y su hermano.

Sin embargo, luego de algunos minutos, la víctima le dijo a su madre que estaba aburrida y finalmente decidió irse a descansar al auto. La situación era completamente normal, hasta que la chica volvió llorando y sacudiéndose el cuerpo. "Mami, vámonos", le dijo llorando.

La madre decidió preguntarle por qué se encontraba llorando, pero no quiso contarle el motivo. Pese a la negativa, la madre no se detuvo hasta que la niña le contó el escalofriante motivo: "Yo estaba durmiendo y el tío abrió la puerta del auto, me levantó la remera y me tocó los pechos".

Tras esa brutal confesión, la madre y su pareja se dirigieron hasta el lugar en el que se encontraba el tío en cuestión y comenzaron a increparlo. Luego, se dirigieron hasta la Comisaría y denunciaron el hecho.

Finalmente, tras cinco meses de investigación y testimoniales, el hombre pasó por el banquillo de los acusados. Lo imputaron por abuso sexual simple (tocamientos) y recibió la condena de 8 meses de prisión en suspenso. Además, no podrá acercarse o tomar contacto por cualquier vía con la menor, por el término de dos años.