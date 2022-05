Sobreseyeron a tres policías por la muerte de Kevin González en Malargüe

Este martes por la tarde, la Justicia confirmó el sobreseimiento de tres de los cuatro policías imputados en la causa de gatillo fácil por la muerte de Kevin González. El caso ocurrió en febrero de este año en el departamento de Malargüe.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que los policías Erica Sen, Denis Guizzardi y Adriel Osorio, todos imputados por abuso de armas letales, fueron desvinculados de la causa.

Según la investigación, se logró demostrar que la oficial Sen no manipuló un arma durante ese hecho. Además, las pericias pertinentes arrojaron resultados negativos al buscar restos de pólvora en sus manos y, en los videos captados por las cámaras de seguridad, no se la observa con el arma en mano. En tanto, de los oficiales Guizzardi y Osorio se confirmó que estaban usando arma no letales (postas de goma).

Cómo sigue la causa

La oficial Verdugo, la cuarta policía, continúa imputada por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. En el mes de marzo obtuvo prisión domiciliaria y reducción del 50% de su salario. Sin embargo, una semana después del hecho intentó suicidarse al tomar dos blister de pastillas para la presión.

Por su parte, la fiscal del caso, Dra. Andrea Lorente, ha pedido la prórroga de la investigación y se continuarán con algunas medidas propias del acto investigativo. En tanto, se está esperando los resultados de algunas pericias tecnológicas.

El hecho

El homicidio ocurrió en la madrugada del sábado 12 de febrero, en la plaza ubicada en las inmediaciones de la calle Anglat y Villanueva, en Malargüe. De acuerdo a un llamado al 911 en el lugar se escuchaban varias detonaciones, por lo que dos móviles de cuerpos especiales concurrieron al lugar. La versión policial indica que al llegar varios sujetos estaban peleando y al ver a los uniformados comenzaron a arrojarles piedras.

Para repeler el ataque los efectivos comenzaron a disparar lesionando de gravedad a Kevin Nahir González Ejea. El joven recibió un disparo en el costado izquierdo del tórax y fue trasladado en el auto de un familiar al hospital de la zona.

En el centro asistencial el médico de guardia confirmó la muerte de González debido a la herida de arma de fuego. En tanto, el fiscal Javier Giaroli ordenó la aprehensión de los efectivos que concurrieron al lugar y el secuestro de sus armas para ser peritadas. El caso, además, es investigado por la Inspección General de Seguridad.