Se entregó a la Justicia el adolescente que golpeó al playero

Tras varios meses prófugo, finalmente se entregó el adolescente que golpeó salvajemente a Arturo López, un empleado de una playa de estacionamiento. El joven estaba oculto en Uruguay.

El salvaje hecho se produjo el 19 de noviembre en un estacionamiento ubicado en la calle Moreno al 800. De acuerdo a las imágenes, el joven, de 17 años, le recrimina al playero porque su auto está rayado. Luego le da un brutal golpe que deja al empleado inconsciente.

Debido al grave estado de salud de la víctima, el fiscal de la causa pidió la detención del agresor y la jueza aceptó la solicitud. Luego se produjo un insólito hecho a pocos metros de la sede judicial. Por pedido de su padre, el joven se iba a entregar a la Policía y quedaría a disposición del Centro de Detención de Menores, pero a último momento cambió de opinión. Al parecer, el chico fue influenciado por su madre, quien le dijo que desistiera de la idea y ambos escaparon a bordo de una camioneta.

Desde ese momento, el joven permanecía prófugo, pero tras cinco meses su padre decidió delatarlo: "No lo estoy viendo a mi hijo. Todo el mundo sabe que está en Uruguay", dijo el hombre.

Además, remarcó que su hijo no se presenta en la Justicia porque no tiene "garantías jurídicas" y apuntó contra la familia de López. "La familia de este tipo nos inició juicio en lo civil. Las hijas de esta persona me nombraron. En qué estoy imputado para que me nombren. Obviamente les interesa la plata", indicó Javier y dijo desempeñarse como changarín y que "no tenía ni un peso".

Solo cinco días pasaron de esas fuertes declaraciones hasta que este viernes por la mañana, el joven se entregara a la Justicia. El mismo se presentó "de forma espontánea" ante las autoridades en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, ubicada en Perón 2048, en la ciudad de Buenos Aires.