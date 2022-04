Los detalles del aberrante abuso de la joven venezolana en Mendoza

Esta mañana, mendocinos y mendocinas se despertaron con una terrible noticia. En concreto, una joven oriunda de Venezuela denunció que fue abusada sexualmente por un grupo de tres hombres. La mujer, que realizó su declaración en la fiscalía, explicó que llegó en un camión desde Buenos Aires a Mendoza y su destino era pasar hacia Chile. "Está en estado de shock", dijo una fuente.

El hecho se produjo a las 4.30 de la madrugada de este viernes, en la intersección de Costanera y O'Brien, en Guaymallén. Una joven venezolana de 25 años, que acababa de llegar a Mendoza, fue abusada por tres sujetos debajo del canal Cacique Guaymallén.

Tras la aberrante situación, la mujer se dirigió a la Oficina Fiscal N°8 y radicó la denuncia. En tanto, cerca de las 9.20 comenzó a declarar. En la fiscalía, la mujer expresó que llegó este jueves por noche desde Buenos Aires hasta Mendoza en un camión, de manera ilegal. La joven escapaba de Venezuela, por la terrible situación que enfrentan en ese país.

Sin dinero, decidió realizar una travesía: viajar de su país de origen hasta Buenos Aires "como pudo". Tras cuatro meses, logró llegar a Argentina, pero su destino era Chile. Por este motivo, se subió a un camión y emprendió el viaje hasta Mendoza. Poco después, quería pasar hacia el país vecino.

Fuentes, explicaron a este portal que la joven venezolana se bajó del camión este jueves por la noche y fue allí cuando conoció por primera vez a un limpiavidrios de la zona. Sin dinero ni lugar para dormir, el hombre le dijo que se quedara con él para pasar la fría madrugada. En ese contexto, al ingresar a la guarida que estaba debajo del canal Cacique Guaymallén, la violó.

En tanto, otros dos hombres se masturbaban al verla. Al finalizar el aberrante hecho, la joven no sabía que hacer ya que había llegado de manera ilegal al país y no tenía documentos de ingreso. Sin embargo, decidió realizar la denuncia.

Como pudo, se dirigió hasta la Oficina Fiscal 8, ubicada en San José, Guaymallén, y contó lo que le había sucedido. Tras declarar, la joven fue asistida por la comunidad de venezolanos en Mendoza, quienes en horas del mediodía le consiguieron un hogar para que pase los próximos días. Por el momento no hay detenidos, aunque estarían identificados por sus rasgos físicos.

"La joven está sola en la provincia, no tiene a nadie. Su pareja está en Santiago del Estero y, quizás cuando pase el momento, pueda viajar hacia allá. No tiene nada de dinero, no tiene documentos. Pero lo más impactante es verla a ella: está en estado de shock, no hay otra forma de describirlo", dijo una fuente consultada.

Durante las primeras horas de la mañana, Policía Científica trabajó en el lugar, tratando de establecer pistas sobre los abusadores. En ese contexto, las cámaras de seguridad de la zona y un testigo del hecho completarán la información.

Más testimonios

Dos personas que se dedican a limpiar vidrios en la intersección de Costanera y O'Brien comentaron a MDZ que "desconocían a la joven", sin embargo, afirmaron que en ese lugar viven dos hombres.

"Parece chico, pero vos te metés agachado, caminás un poco y después vas a poder levantar la cabeza. Es un lugar grande y está bien cubierto. Ahí abajo viven dos varones, de unos 25 años y son de acá. Son dos hombres bajitos y también son limpiavidrios. Uno es bien dientón", dijo uno de ellos.

En relación a la joven, afirmaron que en los años que llevan trabajando ahí "nunca vimos a una chica viviendo ahí". "Cuando me enteré, no lo podía creer, para mí era impensado que hicieran eso tan terrible".