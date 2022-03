Abuso grupal en Palermo: uno de los acusados es el más complicado

Ángel Pascual Ramos llevaba una vida extraña, al menos durante el último tiempo. El joven, de 23 años, había comenzado a viajar con frecuencia a la Ciudad de Buenos Aires desde Laferrere, lugar en el que vivía su familia. Él les decía que había conseguido un trabajo, pero sus registros no muestran ningún empleo en blanco. Ahora, está acusado de ser uno de los violadores que atacó a una joven en Palermo.

Durante este martes, su imagen recorrió los portales y redes sociales. Pascual Ramos es uno de los detenidos que participó en el abuso en grupo de una joven de 20 años dentro de un Volkswagen Gol en el barrio de Palermo. Sin embargo, es el más complicado: el informe policial lo remarca como la persona que, tras ser descubiertos, arrastra a la víctima de los pelos mientras intentaba huir.

"Nos enteramos por las noticias", dijo sorprendido un familiar de Pascual Ramos a Infobae. El hombre, que prefirió no identificarse, resaltó que "se puede esperar un accidente, un robo, algo, pero esto no. Es algo que jamás imaginaríamos".

Ángel Pascual Ramos tiene una hija de menos de un año y está separado de la madre de la niña. Según la información brindada por su familia, no tiene problemas con las drogas ni con la Policía, excepto este nuevo caso. "Por ahí fumó algún porro con amigos, pero nada más".

Al enterarse de lo sucedido, la madre del joven tuvo una fuerte suba de presión y fue trasladada a un hospital. No tenía empleo fijo, por eso realizaba changas. Pero hace tres semanas, la historia cambió. Comenzó a viajar a la Ciudad de Buenos Aires y le decía a su familia que se trataba de un empleo, pero en sus registros no consta esta situación.

Diariamente, Pascual Ramos salía por las tardes desde Laferrere y volvía a la mañana siguiente. Dormías durante el día y charlaba poco.

Su conexión con el grupo

La familia desconoce al resto de los detenidos por el abuso grupal de la joven en Palermo. "Capaz conoció a esta gente y quiso ser parte de la movida de ellos, y así terminó".

Tras el brutal acto cometido por los 6 hombres, su familia no se comunicó con Pascual Ramos e incluso desconocen en qué comisaría está alojado. "Si mi mamá quiere ir a verlo, irá. Yo no", dijo su hermano. Y agregó: "Uno siempre le habló, le aconsejó y hace esto. Lo único que me importa es la salud de mi mamá y de la chica, la víctima".

Sus familiares remarcaron que "son gente laburadora" y que su acto está por fuera de los valores que fueron inculcados en su hogar. Frente a la situación, su hermano explicó que no tienen dinero para contratar a un abogado, pero de igual manera, "no tienen intención de defenderlo".

En las próximas horas, la declaración de la víctima será clave para determinar las responsabilidades penales que le caben a cada uno de ellos. Sin embargo, todos están muy complicados, especialmente Pascual Ramos, quien arrastró a la joven de los pelos.