Su bebé murió en el parto y denuncia al personal por mala praxis

"Me hicieron tener por parto normal a un bebé de cuatro kilos sesenta", dijo Brisa, una mujer que sufrió un parto de terror y, perdió a su hijo en el acto. La catamarqueña denunció a un médico y una enfermera por los malos tratos. Además, según la abogada, esa maternidad tiene reiterados hechos de mala praxis.

El hecho sucedió en junio de 2021, en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, ubicada en la capital de Catamarca. Sin embargo, la víctima denunció tiempo más tarde y el caso se conoció durante los últimos días.

Brisa era madre primeriza y llegó hasta el hospital para dar a luz. Allí la internaron, pero sus primeras horas fueron terribles. Pese a que su hijo pesaba casi cinco kilos, un médico y una enfermera se negaron a practicarle una cesárea.

"Yo les pedía y les rogaba cesárea y no me lo querían hacer. Me golpearon y me metieron fórceps. Me tomaron los dos por las piernas que no podía ni levantarme, estaba llena de puntos", expresó la mujer.

Pese al sufrimiento físico que tuvo que atravesar, la mujer se lamentó por la terrible pérdida de su hijo. "Me hicieron sufrir en esa maternidad pero no me importó que me cosieran por todos lados. Lo que más me importó es que me mataron a mi hijo".

Con la muerte del bebé, tanto el médico como la enfermera que Brisa acusa, le dijeron que "se le había pasado la hora de nacer". Sin embargo, para la madre se trata de mala praxis producto del fórceps que utilizaron para tratar de sacar al niño. "El bebé era muy grande. Ellos tenían tiempo para hacer la cesárea, pero lo hicieron nacer con fórceps", resaltó.

La abogada de Brisa, Carolina Brizuela, explicó que el caso se encuentra en la "etapa de investigación preparatoria". Además, detalló que esa maternidad tiene "reiterados hechos de mala praxis". En el caso de Brisa, la terrible forma de actuar "es clara y evidente".