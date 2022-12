Mató a su acosador y lo contó por las redes: "Ya nadie va a volver a tocarme"

Una mujer de 27 años fue detenida luego de confesar a través de un video en las redes sociales que momentos antes había asesinado a puñaladas a su supuesto acosador en una casa de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Finalmente, durante la tarde del martes fue indagada por la Justicia.

Se trata de Florencia Eliana Mancilla, quien está detenida desde el último domingo, cuando luego de cometer el homicidio se grabó con las manos manchadas de sangre y explicó que había matado a Alexis Baciocchi, un tatuador y profesor de música de 35 años que, según dijo, la acosaba sexualmente y amenazaba a sus hijos y otros miembros de su familia.

Mancilla declaró ante la jueza de feria Cecilia Cataldo en la causa penal relacionada con lo ocurrido el 18 de diciembre, cuando acudió a la vivienda del hombre, ubicada en la calle Punta Popper 363 del barrio Chacra XIII de Río Grande, y discutió con él antes de provocarle la muerte. "Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba", explicó en sus redes sociales.

Y agregó: "Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas".

Después, admitió que discutieron y lo apuñaló. "No sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo", agregó la joven mientras esperaba la llegada de la Policía y en evidente estado de shock.

En otro pasaje de la filmación se la observa buscando unas llaves, e incluso se ven sus manos manchadas con sangre que ella misma se limpia. "Llamé a la policía hace muchos minutos. Les di mis datos pero todavía no vienen. Siempre tardan para todo, igual que la justicia. Espero que se apuren. Quiero salir de esta escena que no es linda para nadie. Les pido perdón a todos mis seres queridos, a los padres de mis hijos que tenían miedo. No podía permitir que alguien tan insignificante les causara dolor", insiste la mujer.

Luego, completa: "Ya nadie va a volver a tocarme. No quería llegar a esta instancia. Quería que parara, que dejara de manosearme".

Al parecer, Baciocchi había sido docente de Mancilla en el colegio Polivalente de Arte de la ciudad sureña, cuando la joven tenía 14 años, y se investiga si después de ello comenzó una historia de acoso y abuso sexual. La Justicia ya dispuso un peritaje sobre el teléfono celular tanto del hombre como de la mujer para verificar los antecedentes de llamados y mensajes que denuncia la autora del asesinato.

También están siendo recopilados los posteos de Mancilla en las redes sociales, sobre todo uno realizado una semana antes del homicidio, donde la mujer hace referencia a la situación de acoso, sin que ello derivara en la intervención de alguna institución estatal. "Sin querer soy parte de algo horrible y sin sentido. Entendí que alguien puede matarte, violarte y dejarte por ahí tirada. Yo me niego a ser una víctima. Somos fuertes", escribió.

También sostuvo que estaba cansada de "mirar a los costados" y advirtió: "Voy a actuar". La joven "había sido víctima de abuso sexual durante su infancia, en un caso donde el acusado es otro sujeto diferente y que la Justicia nunca resolvió", mencionó una persona allegada al entorno de la acusada que pidió reservar su nombre. Los mensajes que recibía la mujer.

"Lo que está claro es que este hombre la acosaba desde hacía mucho tiempo. Ella pidió ayuda en todos lados y nadie le prestó atención. La llevaron al límite de cometer este acto que si hubiera tenido contención, nunca hubiese pasado", añadió la fuente.

Desde que fue detenida, Mancilla permanece "incomunicada" y a disposición de la jueza Cataldo, quien dispuso la realización de una pericia psiquiátrica y su convocatoria a prestar declaración indagatoria, acto que se cumplió el pasado martes en el edificio de tribunales del juzgado fueguino. Además, la Justicia también dispuso la autopsia del cuerpo de la víctima, que se llevó a cabo en las últimas horas y que servirá para reconstruir los momentos previos a su muerte.