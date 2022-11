Videos: motochorros atropellaron a un nene de 10 años y se fugaron

Ulises, un nene de 10 años, fue atropellado el fin de semana por dos motochorros en la localidad bonaerense de San Francisco Solano. Los sujetos pasaron a toda velocidad y luego de embestirlo se dieron a la fuga. Si bien hasta el momento se encuentran prófugos, dos víctimas de robos los identificaron y confirmaron que se trataba de ladrones.

El hecho se produjo el pasado sábado en las calles Bermejo y 177 de la localidad de San Francisco Solano. Cerca de las 22.30, vecinos se encontraban en la vereda escuchando música cuando escucharon un fuerte impacto y seguido a ello, una moto con dos ocupantes pasó a toda velocidad sin detenerse.

Segundos más tarde, notaron que habían atropellado a un niño que había ido a buscar la pelota de fútbol con la que jugaba, pero que terminó a cuatro metros de distancia por el impacto. Rápidamente, los vecinos corrieron hasta el lugar en donde quedó el menor y lo trasladaron a un hospital de la zona.

Ulises fue diagnosticado con traumatismos, pero afortunadamente quedó fuera de peligro. Sin embargo, la causa comenzó a ser investigada como lesiones culposas.

Tras la difusión de los videos aportados por cámaras de seguridad de la zona, dos vecinos de la zona los reconocieron. "Son los mismos que me robaron y me tiraron al piso el jueves pasado", dijo una de ellas. A su vez, indicaron que poseen el video del robo, pero no lo hacen público por la seguridad de la familia.