Murió el ladrón golpeado por el delivery al que le había robado la bici

Un ladrón que le había robado una bicicleta a un repartidor de comida en el partido bonaerense de Moreno el 19 de este mes y que permanecía internado por la golpiza que recibió cuando la víctima de ese hecho lo atacó a patadas para recuperar su vehículo, murió tras una semana de agonía, por lo que la fiscalía recaratuló la causa e imputó por "homicidio agravado" al delivery y al otro detenido por el caso.



Según las fuentes, Javier Coria (22) falleció ayer en el Hospital Larcade de San Miguel, donde estaba internado desde hacía siete días como consecuencia de los politraumatismos craneoencefálicos que sufrió tras recibir la paliza.



Con la muerte de Coria, se agravó la situación de los dos detenidos que tiene el caso, que son el repartidor de comidas que había sido asaltado por el ahora fallecido, Eduardo Maidana (19), y Rodrigo Tejeda (29), el conductor de la camioneta con la que persiguieron y alcanzaron al ladrón de la bicicleta. Aquí, el video del ataque:

Prisión perpetua

Maidana y Tejeda ya estaban presos por "tentativa de homicidio", pero fuentes judiciales indicaron que el fiscal Luis Pontecorvo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Moreno, ahora les notificó a ambos que quedan imputados por "homicidio agravado por alevosía", es decir, por el estado de indefensión de la víctima, el primero en calidad de "autor" y el segundo como "partícipe necesario".



Se trata de delito que tiene como única pena la prisión perpetua. Además, Maidana también quedó imputado por la fiscal del delito de "robo", ya que de acuerdo con lo que se puede observar en el video que registró el hecho, luego de golpear y dejar inconsciente a Coria, le sacó sus zapatillas y se las llevó.



Los voceros indicaron que ambos detenidos solicitaron ante el Juzgado de Garantías su excarcelación extraordinaria, y que la indagatoria a los dos por el nuevo delito será el jueves, luego de que la fiscal reciba y analice la autopsia del fallecido.

El caso

Todo ocurrió el 19 de este mes, alrededor de las 21, cuando Maidana trabajaba como repartidor de comida y fue asaltado en el cruce de las calles Carriego y Aeronáutica Argentina, del barrio Lomas Verdes, de la localidad de Villa Trujui.



El ladrón, luego identificado como Coria por la policía, lo golpeó y se llevó su herramienta de trabajo: la bicicleta. Tras el asalto, Maidana pidió ayuda al conductor de una camioneta Peugeot 504, a quien no conocía, para perseguir al asaltante.

Maidana le dio al menos 10 patadas en la cabeza al ladrón, hasta dejarlo inconsciente

En calle Belisario Roldán, entre Acoyte y Equidad, del barrio 202 de Trujui, el vehículo alcanzó y encerró a la bicicleta, y provocó la caída de Coria. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, cuyo video es una prueba clave del expediente



Allí se observa que Maidana se baja de la caja de la camioneta, le da primero una trompada, luego le arroja encima la bicicleta y luego le aplica al menos 10 patadas en la cabeza a Coria hasta dejarlo inconsciente.



También se ve en la filmación que el delivery se vuelve acercar a Coria, le saca el par de zapatillas y se sube a su bicicleta recuperada.



El abogado penalista Hugo López Carribero indicó que en esta causa representará a Osvaldo Antonio Coria, el padre del ladrón fallecido, quien será parte del proceso como particular damnificado. "La ley protege la legítima defensa, pero nunca la venganza que está fuera de la ley. Acá no hay ley del Talión, no es ojo por ojo, diente por diente. Y estamos convencidos de que se trató de un homicidio y que merece la pena máxima", dijo López Carribero.



Si bien el letrado sabe que la causa recién comienza, estimó que va a ser un caso que "seguramente va a terminar en un juicio por jurados". "En ese eventual debate al que lleguemos, nosotros vamos a pedir la prisión perpetua porque es lo que corresponde en función de lo que establece el propio Código Penal", afirmó.