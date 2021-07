Acusado por la desaparición de Abigail Carniel difundió una carta

La desaparición de Abigail Carniel, ocurrida el 15 de abril en el barrio Sargento Cabral de Las Heras (Mendoza), derivó en una investigación por femicidio que tiene a 3 detenidos con prisión preventiva. Uno de ellos, Vicente Cayetano Chumacero (42), difundió en las últimas horas una carta en la que jura ser inocente y pide que lo liberen.

"Como ustedes saben, me culpan por la desaparición de Abigail, a quien no conozco (sic) sólo de vista", arranca la misiva. Más adelante, el acusado destaca: "El 14 de mayo perdí todo: mi trabajo, mi libertad y mi familia. Por eso me pongo en el lugar de esa madre; todos los días pido que la niña aparezca con vida".

Cerca del final, Chumacero apunta contra los otros detenidos. "Ellos tienen más contacto permanente con Abigail. Yo antes de trabajar en la casa de mi patrona vivía en Lavalle, no estaba siempre en el barrio en el que ella se perdió (...) Soy inocente, por Dios créanme, no miento", escribió el preso.

Aquí, las fotos del texto completo:

"Soy el más interesado en que aparezca", escribió Chumacero.

"Lo perdí todo", define.

¿Dónde estaba aquella noche?

Para Sebastián Garro, abogado defensor de Chumacero, el encarcelamiento es injusto. "Él trabajaba como empleado doméstico cama adentro en una casa de la Quinta Sección de Ciudad. Cuidaba a una señora mayor. Es más: la noche en que desapareció Abigail, él estaba en su puesto laboral; tal es así que subió a las redes la imagen de una cena que había preparado", argumenta.

Este sería el posteo que realizó el hombre durante aquella jornada:

La cuenta de Chumacero mostraba esto la noche en que desapareció Abigail. El lugar está a unos 10 kilómetros del barrio Sargento Cabral. ¿Significa que no se encontró con la joven?

Para el fiscal Carlos Torres, por el contrario, la declaración de una testigo comprometería a Chumacero. "Pero es sólo una testigo que dice haber distinguido a Abigail y a mi defendido juntos vendiendo una campera. No es algo seguro. De hecho, el hijo de esta testigo -tiene 14 años- dijo en cámara Gesell que 'creía haberlo visto' junto a la joven pero que la madre no los vio", sigue Garro.

La hipótesis alternativa es que Abi tenía una relación sentimental con "el boliviano Pacheco", un sujeto cuyo apellido real es Ortuño. Esa persona no está en el centro de la investigación y para algunos debería estarlo.

Garro retoma: "En esa situación es que Chumacero escribe la carta. Jura a los cuatro vientos que es inocente y está deprimido. Lo único que hay contra él es el relato de esa testigo y la compra de un celular al otro día del hecho, nada más".

Chumacero está imputado por el delito de femicidio, al igual que Claudio Armando "Fido" Díaz y Martín "Chupete" Márquez. A lo largo de la investigación se ha hablado repetidamente de los vínculos de los acusados con el mundo narco, pero Garro asegura que su defendido no conoce ese ambiente ni tiene nada que ver con el resto de los detenidos.