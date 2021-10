Cómo eran los chats del joven nazi que planeaba atentados en Argentina

Agentes antiterrorismo de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en las últimas horas a un sujeto que decía estar planeando un atentado y difundía comentarios nazi en las redes sociales. El sospechoso -que según las fuentes tiene sólo 19 años- fue capturado en la zona norte del Conurbano Bonaerense, luego de un informe que envió a las autoridades el Federal Bureau of Investigation (FBI) de EE.UU.

El individuo publicaba repetidamente comentarios homofóbicos y amenazas de violencia extrema en el foro 4chan, muy utilizado por grupos de extrema derecha. Con la investigación en la mano, el juez Emiliano Ramón Canicoba, del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, libró dos órdenes de allanamiento en las localidades de Grand Bourg y Malvinas Argentinas.

Parte de los elementos secuestrados por la Policía.

En esos domicilios se hallaron banderas -una era de la Falange Española- y bibliografía fascista, más una pistola Bersa, dos teléfonos celulares y dos computadoras. Por el momento no se ha dado a conocer la identidad del sujeto.

Los mensajes

“Voy a comprar la maldita máscara y hacer esa mierda, ya tengo el arma, te juro que no estoy mintiendo... No quiero lastimar a personas inocentes, pero necesito los números ¿entendés? Necesito muertes para que la noticia sea grande, que Dios me perdone por la gente inocente, pero ya no soporto vivir en este maldito mundo”, habría sido uno de los últimos mensajes publicados por el joven, el día 23 de septiembre.

Una de las banderas del Imperio Alemán halladas en casa del sospechoso.

En otro de sus comentarios, ponía cosas como "estoy cansado de ver homosexuales, transexuales, pedófilos y todo tipo de mierda" o "voy a volar una gasolinera". Desde el FBI detectaron que las publicaciones en las redes sociales provenían de Argentina y el 24 de septiembre enviaron un comunicado, dando así origen a la pesquisa que derivó en los recientes operativos.

En Brasil también

Esta semana también se destapó una guarida nazi en Río de Janeiro (Brasil), cuando efectivos policiales allanaban la casa de Aylson Proenca Doyle Linhares, un acusado de pedofilia. En su hogar los investigadores se toparon con una colección de uniformes militares y armas ilegales como un fusil y una ametralladora.

La colección de Linhares está valuada en millones de dólares.

Linhares fue denunciado por el presunto abuso sexual de un niño de 12 años. El comisario Luis Armond, que está a cargo del caso, expresó que se trata de "un tipo inteligente y articulado" que sin embargo "niega el Holocausto, es homofóbico, es un pedófilo y dice que caza homosexuales".

El carnet que tenía el detenido.

El detenido es miembro de una familia adinerada -un uniforme auténtico puede venderse en cientos de miles de euros-; y hasta tenía un misterioso carnet de afiliación al partido nazi junto a fotos de menores. Según la fiscalía, Linhares habría intentado abusar de otros dos chicos.