Celador acusado de abuso: "Tenía que ir con él porque me amenazaba"

A principios de este mes se conoció el caso de una niña que denunció haber sido abusada repetidamente por un celador de la escuela primaria 1-313 Beatriz Falcitelli (Ciudad) en horas de clase, bajo la amenaza de que si decía algo el hombre "iba a matar a su mamá, a su papá o a ella". Como consecuencia, se detuvo a uno de los trabajadores de la institución -ya está en el penal- y se realizaron estudios para ver si la niña está en condiciones de enfrentar la cámara Gesell.

De acuerdo con las especialistas, la nena, de 12 años, "se encuentra lúcida y orientada globalmente". Además, "presenta buena disposición a participar de una entrevista formal sin la necesidad de contar con la presencia de un adulto de confianza". No obstante, "se evidencian signos de incomodidad e inhibición, manifestados en su postura corporal y el tono de su voz".

Ahora bien -y acá puede estar una de las claves de la pesquisa que conduce la fiscal Mercedes Moya-: la chica volvió a repetir que la abusaron en la escuela. Un dato que preocupa a muchos padres, ya que según trascendió esas agresiones se habrían dado durante un largo periodo, aunque la denuncia se haya hecho recientemente.

“Resulta que un día tuve una prueba, fue en el 2019 todo esto, y yo estaba nerviosa por esa prueba y salí al baño. Le pregunté a la profesora y resulta que estaba el celador y una celadora. Creo que ellos eran familia, hermano y hermana (...) Me cerró la puerta y me tocó (...) y así...todo esto siempre era como en hora de clases, sí o sí tenía que ir; si no, era como que me amenazaba. Y yo no podía decir nada, porque sino me podía pasar algo malo”, relató la niña.

En la escuela se han producido algunas situaciones tensas tras conocerse la noticia

La pequeña contó además que como consecuencia buscó excusas para que la cambiaran de colegio. “Yo me desmayaba -destacó-, después de lo que él me hacía me desmayaba”.

Tras evaluar el relato, las psicólogas certificaron que la muchacha "se encuentra en condiciones de prestar declaración testimonial bajo modalidad de Cámara Gesell". El informe fue rubricado, además, por una profesional que aportó la defensa.

Temas pendientes

Otra de las noticias que surgió en la semana es que se sumará al proceso legal una parte querellante. Entre tanto, el celador sigue detenido y su defensa -representada por los doctores Armando Chalabe y Cristian Cruz- advierte que no están dadas las condiciones para asegurar que sea el culpable.

Se analizarán los turnos laborales del acusado y si efectivamente la niña se está refiriendo a él

Los letrados resaltan que en la escuela trabajan también otros varones y que podrían existir incoherencias entre los horarios que señala la niña para los abusos y los turnos de trabajo en los que se desempeña el detenido. En ese sentido, el expediente está en plena etapa de producción de pruebas y se esperan resultados para las próximas semanas.

"Hemos hablado con su familia y la esposa lo banca a morir. Están convencidos de que es inocente", comentó Chalabe hace unos días en diálogo con este medio. La novedad que sacude a la comunidad escolar fue informada en exclusiva por MDZ el 6 de octubre.