Fernández Sagasti, vidalizada para volverse intocable

Rápidos de reflejos, conquistaron un lugar en la política cuando el mismo peronismo pensaba que 2019 no era su turno para volver en Mendoza, sino en 2023. Sin nada que perder, el kirchnerismo local se lanzó a la hazaña y consiguió llegar a su meta: desplazar a la conducción histórica y amañada del Partido Justicialista de las principales candidaturas, colocando dirigentes no muy afines en las principales candidaturas a intendente, pero llenándoles los casilleros de concejales y legisladores camporistas hasta la médula, a quienes les quitaron (simbólicamente) su acceso a las redes para que no digan lo que piensan. Muestran unidad de lo que en el peronismo se llama “acción y convicción”. Sólo la dirigencia oficialista parece saber lo contrario, pero no aprendió a transmitirlo, a la luz de los hechos. Desde allí, el músculo rápido que genera juntar ganas de “volver” ha llevado al peronismo a buscar demostrar en Cambia Mendoza y Juntos por el Cambio la violencia, el autoritarismo y el verticalismo del que se los acusa a ellos.