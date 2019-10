Comprar "en línea", la opción a la que ya le dieron clic 9 de cada 10 argentinos

[ Maridaje / Musicaliza esta columna Patricio Villarejo con Ojos de video tape ]

Veda mediante, y a pocas horas del último cuerpo a cuerpo del año con las urnas, dejamos a la política en stand by por unas horas y en el #Wok de hoy nos metemos en el imparable mundo del comercio electrónico.

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) viene a confirmarnos con datos confiables cómo el consumo, pese a los permanentes embates de la inflación, la devaluación y demás cortocircuitos de la economía nacional, sigue en alza como esa praxis comercial que se adecua a gusto del consumidor.

Este seguimiento del sector muestra cómo también en el país se consolida una tendencia mundial a comprar por otras vías, con tiempos más laxos para decidir, comparar y hasta para elegir opciones de pago, acordes a las posibilidades del castigado bolsillo de ellas y ellos.

En el primer semestre de este año, las ventas por internet crecieron en el país 56% respecto a igual período del año pasado, lo que se tradujo en una facturación de $152.619 millones. Hubo más tráfico y ventas a través de los celulares y, según reconocen los propios usuarios, eligen cada vez más esta opción de compra porque reducen a la mitad las barreras, lo que los alienta a una mayor utilización a futuro de esta estrategia de consumo.

Aquí, los números del balance de medio año:

Detalle no menor es que el tráfico a través del móvil fue del 71% y por igual vía se concretó el 50% de las transacciones, postergando a las computadoras hogareñas o las tablets que solían ser el principal mostrador virtual.

Los productos más adquiridos fueron alimentos, bebidas sin y con alcohol, indumentaria infantil, calzado no deportivo, y herramientas.

Las categorías más populares, como pasajes, celulares y ciertos electrodomésticos, siguen pesando en la facturación, pero evidentemente ya no son las categorías más elegidas. Esto habla de un comprador que va ampliando su radar de consumo y de un mercado que "madura" (sic).

¿Qué opción se eligió a la hora de pagar? Veamos el cuadro:

En las opciones logísticas sigue primando el retiro en punto de venta (46%) por encima del envío a domicilio (43%) y el retiro en sucursal (OCA, Andreani, otros), co un 11%.

Una experiencia con más Ok que peros

Según el registro histórico de la CACE, 9 de cada 10 argentinos alguna vez compraron online y 7 lo hicieron a lo largo del último año.

Pese a estos buenos indicadores, todavía hay muchos que tienen peros a la hora de comprar en línea. Los principales argumentos recogidos: les genera desconfianza; no tienen tarjeta de crédito; prefieren tener el producto de inmediato y no esperar un envío; no les interesa comprar online; no manejan lo suficientemente bien los dispositivos como para animarse a comprar a distancia.

En cambio los que ya lograron sortear esas barreras, ponen en la balanza una combinación de factores que se pueden sintetizar en una palabra: ahorro. Esto puede ser de energía, tiempo o dinero. Y si es todo eso junto, ¡bingo!

En el siguiente gráfico, las reacciones, también medibles, del comprador online.

De dónde viene el clic

Un trabajo anterior de esta misma cámara posicionaba entre las provincias con mayor penetración del eCommerce a Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, destacando que entre las dos primeras se concentraba casi el 50% de las transacciones.

En nuestro pago chico, los rubros más buscados fueron salud y belleza; computación; celulares; moda; y productos de TV/audio/video. Esto no quiere decir que el consumo virtual se mantenga en la misma secuencia, pero al menos refleja cómo se comportó el comprador mendocino en un momento determinado y cómo va mutando.

La vidriera mayor

En este contexto, un evento como el CyberMonday cobra una mayor dimensión, en vistas a las posibilidades de compra que ofrece una vidriera tan abarcativa en cuanto a rubros, productos y ofertas.

La octava edición de uno de los eventos de eCommerce más importantes del país, previsto para el 4,5 y 6 de noviembre, contará con la participación de más de 550 marcas. De ese total, unas 115 son firmas radicadas en el interior del país, con base en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, entre otras plazas. En esta ocasión, serán 113 las empresas que se sumarán por primera vez con sus productos y descuentos.

A manera de síntesis o señal de estos tiempos frenéticos, Gustavo Sambucetti, director del CACE, interpreta que "en el eCommerce hay una capacidad de reacción mayor que en el mundo físico. Hay ventanas de oportunidades. Creo que esto es una oportunidad que tienen las marcas para repensar su relación con el cliente a largo plazo".

En mercados donde las compras en línea ya están lo suficientemente maduras -léase los de Estados Unidos, China, Japón y Europa- el eCommerce es sin duda el gran impulsor del crecimiento del consumo masivo. Una realidad que, en el contexto de una economía tras impredecible como la nuestra, está en las antípodas de alcanzarse con un simple clic.

