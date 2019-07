El extraño brebaje: reflexiones acerca de la violencia política en Mendoza

Como en la novela de Stevenson, en la que el Dr. Jekyll tomaba una poción que lo transformaba en un ser atroz, pareciera que Cambiemos afecta de manera similar a sus integrantes.

El presidente Mauricio Macri inició su campaña prometiendo “pobreza cero” y hoy, después de tomar la pócima, mira impasible cómo más de la mitad de los niños del país está en la pobreza. Elisa Carrió nos quería hacer suscribir a todos un “contrato moral” y hacía ostentación de sus valores religiosos, y hoy, agradece a Dios por la muerte de un dirigente opositor.

Ernesto Sanz, en su momento, a sabiendas de que la Asignación Universal por Hijo es lo que le permitía a muchas familias alimentar a sus niños, la descalificaba con la detestable frase de que se iba “por la canaleta de la droga y el juego”.

Ante el violento ataque de un “puntero” de Cambiemos en el Barrio Jardín Sarmiento

El silencio que guardó hasta hoy era inexplicable. Nos empezamos a preguntar: ¿Qué te ha pasado Alfredo?, ¿en qué te han convertido? Te ha hecho efecto el brebaje.

Hoy, consultado por Rodrigo Aznares espetó "Es un pibe que tiene adicciones. La verdad a mí no me consta que es militante. Yo no sé por qué reconocieron que era militante de Cambia Mendoza. Yo no lo conozco, es un recolector de basura. Es un pibe violento que inclusive le había pegado al chofer del intendente, que la justicia lo ha detenido"

Sin embargo Aznares parece conocerlo muy bien, porque hasta lo menciona con nombre y apellido en los videos que muestran la virulencia de lo sucedido.

Cabe resaltar, que el mencionado “recolector” de basura, estaba al cuidado de niños. Y, con el antecedente reconocido por el propio gobernador, ¿cómo es posible que estuviera llevando adelante esa tarea?

La violencia desata más violencia: siempre. El recurso de distorsionar los hechos, intentar victimizar al agresor e incluso derivarlo a internación psiquiátrica en los últimos días hace poco favor a la democracia. E inclusive su inminente libertad está al alcance de unos pasos.

Ante este panorama nos preguntamos: ¿Cuándo se formalizó el “todo vale”? ¿Cuándo la desmesura del odio, la brutalidad y la sinrazón como recurso o respuesta ante la impotencia de una posible derrota habilitan el comportamiento más repudiable en un Estado de Derecho?

Este hecho será una bisagra en el proceso electoral que estamos viviendo. Nada puede ser igual después de los hechos del Bº Jardín Sarmiento en Godoy Cruz

Vamos a superar este suceso desgraciado, vamos a seguir caminando para difundir nuestras ideas con la certeza de trabajar para una Mendoza de todos y para todos, sin violencia.