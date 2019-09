Votés lo que votés, nunca estarás equivocado

Seguro que a todos les pasó. No falta el que les dice "hácete cargo vos que votaste a Macri", o por el lado contrario, "hacete cargo de lo que votás, porque estos vuelven y se van a robar todo". Existe en la sociedad argentina la tendencia de culpar al otro por lo que piensa o la forma en que ejerce su derecho ciudadano, dándole a entender que se equivocó con su decisión a la hora de votar.

¿O sea en la última elección la mitad que votó al que perdió se equivocó y el que votó al que ganó hizo lo correcto? Errado es pensar así, porque el voto es un reflejo de la realidad de cada ciudadano, de lo que piensa, de lo que vive y de lo que sueña. Sea cual sea la opción que una persona elige, su voto es adecuado, debe ser respetado y es valioso.

El voto siempre tiene un valor, siempre dice algo y es la única herramienta que permite que el pensamiento y la decisión del padre de familia que está en ese más de 30% de pobres, sea igual que la del empresario más rico y poderoso del país. Macri -por ejemplo- no entendió lo que le estoy escribiendo y culpó a la gente por la forma en que votó en las PASO. Sólo después que le hiceron ver, entendió que ese voto era correcto, porque le marcaba que sus prioridades no estaban cerca de lo que necesitaban esas personas más vulnerables que necesitan que el Estado tome buenas decisiones.

Los que se equivocan no son los votantes y por tu forma de votar no te pueden pedir que te hagas cargo de lo que no sos responsable. Si el votante la entregó su confianza a Macri y no la supo aprovechar ni encausar, es un error de Macri y no de los votantes. Si ahora le dan su confianza a Alberto y no la sabe aprovechar, no podés culpar a los que lo votaron y será absoluta responsabilidad de él.

Los culpables no son los están sentados en tu mesa y tampoco son tus vecino que no piensan igual, son los mismos actores políticos que no han estado a la altura de las circunstancias. Si para vos votar a Alberto Fernández es un error, culpa a Macri por su mala gestión. Si crees que votar a Macri es una mala idea, culpa a los que tuvieron un comportamiento corrupto y creen que puede volver a pasar.

De la forma que sea, que digan que "no te equivoques" cuando vayas a votar, es no entender lo que es una democracia. No es perfecta, pero es lo mejor que tenemos porque es lo más cercano a un espacio de igualdad.

Por eso, el domingo que viene, y el que vendrá después, vayan y voton como sientan, porque de la forma quelo hagan está correcto, porque es su derecho elegir lo que mejor nos parezca para nuestro futuro y el del país. Si después no se da como esperabas, no pensés que es tu culpa, porque vos elegís y confias en alguien que tome decisiones, pero no podés hacerte cargo de todo porque no está a tu alcance controlar que decisiones se toman en las oficinas de Casa Rosada.

Para eso, por ejemplo, hay instituciones que deben encargarse y que muchas veces hacen vista gorda cuando deberían actuar para proteger al pueblo, pero eso será discusión para otra oportunidad. Cuando nos volvamos a leer.

PD: la excepción a la regla pueden ser las listas sábana, donde muchas veces ni siquiera podés saber a quién estás votando. Pero eso tampoco te lo pueden achacar a vos, porque si ese sistema perdura es porque es "conveniente" para muchos sectores que gustan de vivir de la teta del estado.