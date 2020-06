El periodismo que molesta (En 100 palabras)

No te metas. No entendés nada. Sabés lo que se te viene si decís algo de lo que ocurrió. Nadie pidió tu opinión. Lo único que hacés es molestar. Como periodista, muchas veces, escuché estas frases que nos definen como tal. Periodismo que se mete, que intenta entender, que no le importa lo que se le viene y que, por sobre todas las cosas, molesta. No traten de entendernos, nuestra profesión no está hecha para eso. Existe y no dejará de existir, por suerte. El periodismo es molesto pero también en una necesidad. Hoy es su día. Dale un respiro.