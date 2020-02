Adrián Reche: "Tenemos que exigir una oposición dialoguista que trate el presupuesto"

Encontrándonos nuevamente en periodo de sesiones, entendemos que la provincia necesita, de una vez por todas definir el presupuesto anual que le permita continuar ejecutando las obras y actividades planificadas por el gobierno provincial. Es la ley fundamental, la vida misma del Estado.

Durante los últimos 4 años, Mendoza ha sido una provincia sólida, solvente, respetada por su administración a nivel país y con buenas opiniones desde el punto de vista internacional; lo podemos ver con la buena cotización de sus bonos, buen indicador de las finanzas provinciales.

El gobernador, Rodolfo Suarez, ha expresado más de una vez que tenemos que ser un gobierno de diálogo, con apertura a todos los mendocinos, escuchar cuando nos dicen lo que está bien y también lo que está mal.

Pero también, tenemos que exigir una oposición de diálogo, que escuche las propuestas que el ejecutivo plantea, que las analice y que obre en pos de un bien común como lo es el bienestar social, no buscando rédito político.

Desde el gobierno se han solicitado financiamento únicamente para obras, mucha de la cual será repartida en los municipios sin importar el color político de los mismos. Poder generar obras implica, además de mejorar la calidad de vida de los vecinos, genera empleo genuino estimulando la inversión en el sector privado.

En su momento la oposición se comprometió a acompañar estas obras y hoy les estamos pidiendo que ese compromiso se materialice. Confiamos que, con diálogo, el presupuesto sea aprobado.

El Gobernador Suarez, no quiere que los mendocinos sean ciudadanos de segunda y es por eso que ya dispuso, en una Argentina “Solidaria”, el congelamiento del precio del boleto del transporte público y de parte del costo de la energía eléctrica. Si queremos mantener este panorama de contención y ayuda a los que menos tienen, no trasladando costos a los ciudadanos debemos reperfilar parte de vencimientos de la deuda mendocina. No hay muchas alternativas. O hacemos frente a los vencimientos o contribuimos con paliativos que amortigüen la crisis económica nacional. El dinero es un recurso limitado.

Demás está decir que la deuda tomada hasta el momento, no se ha destinado al pago de sueldo como alguna vez lo dispuso un Gobernador, sino que ha sido destinada a obras que siempre mejoran la prestación de servicios públicos y en definitiva benefician a todos los mendocinos.

El roll over no equivale a tomar nueva deuda sino a refinanciar la existente, ampliando los plazos de pago y reduciendo las tasas de interés. Desde el regreso de la democracia, ese artículo del Presupuesto provincial se ha votado sin mayores problemas.

La misión es trabajar por los mendocinos y esperamos que todos así lo piensen.

Adrián Reche.