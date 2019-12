Cargos reservados para no perder la teta del Estado

¿Cuántos funcionarios tienen reserva de cargo en el Estado provincial? La pregunta es ineludible luego de observar lo que sucedió con el senador provincial Marcelo Romano. El legislador de Protectora fue cesanteado esta semana luego de que se confirmara que tenía un cargo reservado en el Ministerio de Economía de Mendoza y otro en el Congreso de la Nación. Pero nadie se enteró de ello hasta que Romano asumió como senador en la Legislatura y pidió licencia en la Cámara de Senadores de la Nación.

Más allá de la persecución política que denuncia Romano y de las irregularidades que le endilgan desde el gobierno provincial, lo alarmante es que una persona pueda tener dos cargos reservados sin que se encienda al menos una luz roja en el aparato estatal. Esto invita a la reflexión y a la inevitable pregunta de cuántos funcionarios y legisladores cuentan con la reserva de un lugar en la planta permanente.

El camino lógico debería ser el del empleado de carrera que es elegido para ejercer de funcionario y mientras ocupa ese rol temporario reserva su puesto real. Pero lamentablemente la lógica no siempre se impone.

Por ejemplo, exfuncionarios que fueron acomodados en planta permanente por el exvicegobernador Carlos Ciurca y luego cesanteados por Laura Montero. La Corte admitió irregularidades en las reservas de cargos inventados mientras eran funcionarios con el simple objetivo de que se quedaran en la Casa de las Leyes cuando terminara ese gobierno.

Así lo entendió la asesoría letrada de Montero, la Suprema Corte, el Fiscal de Estado y la Procuración. Todos coinciden en que no existía necesidad de nombrarlos en planta siendo funcionarios y para colmo en un puesto que no ocuparon hasta meses después, en diciembre del 2015, por el fin del mandato gubernamental. La Justicia reconoce que el hecho de designar en planta pero al mismo tiempo reservarles el cargo para que cual los acaban de nombrar es un claro indicio de que el nombramiento en esa posición no era necesario.Sin embargo, para la Corte esas personas acomodadas en la planta permanente estuvieron mal echadas porque el camino correcto para desvincularlos no era la vía administrativa sino una "acción de lesividad". Fueron reincorporados.

Sin entrar en valoraciones al respecto, el punto es que está demostrado que también existió durante décadas una forma de reservar cargos a funcionarios y amigos del poder. Por eso, existe un número elevado de políticos -radicales y peronistas- que tienen la tranquilidad de desempeñar el rol que les pidan sabiendo que siempre caerán parados y nunca se quedarán sin trabajo.

La ley 5811 determina el régimen de licencias y en su capítulo VII habla específicamente de la Reserva de Empleo. Al leer el artículo 61 se observa claramente que nació como un derecho para el empleado de planta, sin embargo con el tiempo se transformó en una herramienta para que ha servido para que funcionarios se terminen garantizando un lugar en el Estado.

"El agente tendrá derecho a que se le reserve su empleo, sin retribución, cuando desempeñe una representación gremial, política o ejerza un cargo de mayor jerarquía en las administraciones públicas nacional, provincial o municipal. Esta reserva durará hasta treinta (30) días después de haberse producido la cesación de la causa que motivara la reserva del cargo. Sólo podrá gozar del beneficio de reserva de empleo el personal cuyo desempeño no esté sujeto a término", sostiene la ley sin fijar plazos ni otras condiciones. Y así, cientos de políticos se reservan su cargo ad eternum mientras construyen sus carreras personales pero tranquilos de que nunca se quedarán sin trabajo.