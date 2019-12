Estas son las películas del 2019 que tenés que ver

El lunes 9 de diciembre se van a dar a conocer las nominaciones a los premios Globo de Oro, y así se inaugurará la "temporada de las alfombras rojas", como suele llamarse a los meses de enero y febrero, en los que se suceden distintos premios a la industria cinematográfica. Los cinéfilos ya están expectantes, y las apuestas que ensayan predicciones sobre futuros ganadores ya comienzan a pulular por la web.

Históricamente para los argentinos, estos eran shows que nos servían para luego decidir que ir a ver al cine, pues los films llegaban a nuestro país mucho después de que se estrenaran en Norteamérica. Sin embargo, los estrenos mundiales casi en simultáneo ahora hacen que podamos ver buena parte de las películas nominadas casi al mismo tiempo que en Estados Unidos. Este año además, puede darse una particularidad interesante: por lo menos dos películas que prometen engrosar las listas de nominados a diferentes premios ya podrán verse directamente en TV, si se cuenta con la plataforma de Netflix.

A continuación te detallo una recopilación, en base a mi criterio y sin "spoilear", de "las pelis" que creo que tenés que ver, pues tendrán destacados lugares en las listas cuando se lean los candidatos en las diferentes categorías del Golden Globe, y de ahí en más, comenzarán su carrera seguramente repitiendo nominaciones en los BAFTA ingleses, los SAG -premios del sindicato de actores-, y los Oscars.

- Joker: Ha sido un éxito de taquilla, y se llevó el León de Oro en Venecia. El trabajo de Joaquim Phoenix recreando a un hombre que quiere hacer reír pero cuya vida trágica sumada a una sociedad violenta y hostil lo sumergen en la degradación y la locura es soberbio y no hay duda que competirá a mejor actor. La película también estará nominada.

- The Irishman: Dirige Martin Scorsese y están Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin y Harvey Keitel. ¿Hay que decir más? La historia de un camionero que se vuelve asesino a sueldo y trabaja para un mafioso y su familia criminal tiene, a pesar de sus tres horas y media de duración, absolutamente conquistada a la crítica. Si tenés Netflix, la podés ver tranquilo en tu casa.

- Dolor y gloria: El ocaso de un hombre que conoció el éxito. Almodóvar ya es un consagrado, pero es esta película cuasi autobiográfica su obra maestra. Conmovedora, desgarradora, intimista, profunda... es para aplaudir a rabiar. La melancolía por la vida que pasó, la dureza de la vejez, la decadencia del cuerpo, pero también la oportunidad de volver a encontrarse con sí mismo son algunos de los temas que danzan en su historia. Antonio Banderas se llevó la palma de oro en Cannes por su descomunal interpretación protagonista, y también será un candidato seguro.

- Parasite: Es la sorpresa del año. Provocativa, potente y desenfrenada, esta película de Corea del Sur sobre dos familias y las profundas desigualdades que genera el capitalismo salvaje llegó como un terremoto y la crítica se rindió a sus pies. Fue la ganadora de la palma de Oro en Cannes -el premio principal- y se la consideró casi inclasificable: tiene suspenso, acción, comedia, tensión, aventuras y hasta terror.

- Once upon a time in Hollywood: Gran elenco (Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie y muchísimos actores increíbles en papeles chicos), mezcla de géneros (western, thriller, musical, gore, y más), diálogos incisivos, excelente reconstrucción de la época, ritmo intenso y Quentin Tarantino dirigiendo. Un festival lúdico, gracioso, delirante y violento. ¿Llegan por fin los premios para Brad Pitt? Dicen que sí.

- Marriage story: La peli triste. La historia de un matrimonio contada desde el momento de su disolución hacia atrás. Los críticos son unánimes al decir que Adam Driver y Scarlett Johansson están brillantes. Absolutamente emocional, hay romanticismo, cotidianeidad, pero también rencor y conflicto: ese que surge cuando uno relega su realización para ponerse al servicio de la realización del otro. También podrás verla en Netflix, desde casa.

- The two popes: Esta peli de Fernando Meirelles también podrás verla en Netflix desde el 20 de diciembre, y muestra una serie de conversaciones entre Benedicto XVI y Jorge Bergoglio, interpretados por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Promete debate, ya que se toca el tema de los abusos sexuales en la Iglesia, la relación de Bergoglio con la dictadura militar, y otros escándalos financieros y morales. Una parte de la película se rodó en nuestro país, y además están en ella actores argentinos, como Cristina Banegas, Juan Minujín y otros actuando en los flashbacks que muestran la vida de Francisco.

- Little women: Esta nueva versión de "Mujercitas" con un "repartazo" (Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Thimotée Chalamet, Laura Dern y Meryl Streep, entre otros) dice ser fiel pero al mismo tiempo, original. Dirigida por Greta Gerwig, es definitivamente la "girl power movie" de la temporada y se habla de actuaciones feroces. La Jo que interpreta Ronan se lleva las palmas.

- The Farewell: la película intimista y de enorme sencillez. Una abuela china va a morir, y su familia no quiere decírselo. Un hijo de ella vive en EE.UU., y el otro en China. El choque entre mundos, entre culturas, entre generaciones, entre padres e hijos es la temática. La actriz y rapera Awkwafina es la protsgonista y hay loas hacia ella.

- Bombshell: Tiempo de "Me too", candente y actual. El film retrata la deconstrucción de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y controvertidos de las últimas décadas, Fox News, y cómo un grupo de explosivas mujeres logró acabar con el hombre responsable de él: Roger Ailes, quien usó su poder par aabusar de las mujeres. Hay rumores de nominaciones para Charlize Theron, que está acompañada por Nicole Kidman, Margot Robbie y Kate McKinnon, que han sido calificadas como "actuaciones perfectas".

Por supuesto que hay más películas excelentes para ver este año: Avengers: endgame, Ford v Ferrari, 1917, Knives out, Rocketman, Hustlers, A beautiful day in the neighborhood... pero creo que estas simplemente lograrán alguna que otra mención.