El nuevo ministro de Seguridad apostará a la "minería de datos"

Raúl Levrino (63) asumirá como nuevo ministro de Seguridad de Mendoza con una consigna. Según sus propias palabras, consistirá en dar un salto cualitativo pero siguiendo la línea férrea que marcó la gestión de Alfredo Cornejo. Esto vendría a ser: orden, jerarquización de la fuerza policial, capacitación y equipamiento acorde a la tecnología que requiere un área tan sensible.

Como parte de esa mejora sustancial para darle batalla al delito, el sucesor de Gianni Venier impulsará un Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana con el cual busca traducir en datos la mayor cantidad de variables de la inseguridad para en base a ese diagnóstico poder producir políticas y acciones concretas contra la delincuencia.

La idea no pretende ser original, de hecho ya existen en el país herramientas digitales como la que desvela al nuevo jefe del área más caliente. En un mundo cada vez más regido por algoritmos y datos de todo tipo, la lógica indica capitalizar esos avances y utilizarlos en beneficio de una mayor protección ciudadana.

Al futuro Observatorio lo proveerán los datos variopintos que comparta la Policía, a través de sus procedimientos y del agitado 911, más lo que se genere en cada municipio. Precisamente con la implementación de sus cuerpos de Preventores, varias comunas lograron bajar un poco el índice delictivo y son claves para garantizar la seguridad pública. Pero también los vecinos pueden ser parte esa "minería de datos" (sic) que ayudará -se entusiasma Levrino- a distinguir ciertos patrones de conducta, mapas "calientes", circuitos de fuga y puntos estratégicos del delito.

Son casos emblemáticos los del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), referencia ineludible a la hora de mensurar la pobreza en el país, o el de Femicidios, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que reúne, produce, elabora, sistematiza, analiza y comunica datos e información sobre homicidios de mujeres en la Argentina. Recientemente, atentos a la profunda crisis hídrica que atraviesa la provincia, se creó el Observatorio del Agua. Bajo un formato similar, todos ellos capitalizan los beneficios de la tecnología para contar con información específica y después volcarla en acciones concretas.

Para los problemas reales

El planteo de Levrino tiene su lógica en un contexto en el que distintos sectores incorporan la figura del Observatorio surfeando la ola tecnológica que agiliza la mayoría de los procedimientos. Una tendencia que también se traslada al ámbito educativo, conscientes de que los nativos digitales son quienes van a tomar las riendas de un futuro cada vez más acechante.

Como si se hubiera tomado un café con el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Capital, la docente en Ciencia de Datos de la Universidad Abierta de Cataluña, Teresa Sancho, opina: “El tratamiento de datos para la resolución de problemas reales y la toma de decisiones debería ser una competencia transversal básica en todos los niveles educativos... No es necesario crear una asignatura para ello, basta con introducir la perspectiva propia de la ciencia de datos en las distintas asignaturas que existen... Los datos ocupan un papel central en la resolución de problemas reales”.

Sirvan a manera de síntesis del alcance que puede lograr una herramienta como el Observatorio, los ejes de la ONG Fundación Seguridad Ciudadana, los cuales perfectamente cuadran con lo propuesto por el futuro ministro:

La inseguridad es un fenómeno multicausal que requiere un abordaje integral. Son necesarias la articulación y la coordinación entre distintas áreas y niveles de gobierno para políticas de seguridad más eficaces.

Son necesarias la articulación y la coordinación entre distintas áreas y niveles de gobierno para políticas de seguridad más eficaces. La seguridad es una responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. E l éxito de las políticas de seguridad depende del establecimiento de alianzas entre los gobiernos locales y otros actores sociales, con participación de la comunidad.

l éxito de las políticas de seguridad depende del establecimiento de alianzas entre los gobiernos locales y otros actores sociales, con participación de la comunidad. Los gobiernos locales son actores clave en la gestión de la seguridad. El delito y la violencia son experimentados mayoritariamente a nivel local. Las experiencias más exitosas son aquellas diseñadas e implementadas a escala local.

El delito y la violencia son experimentados mayoritariamente a nivel local. Las experiencias más exitosas son aquellas diseñadas e implementadas a escala local. Gestión de la seguridad basada en evidencias. Permite identificar necesidades, establecer prioridades, diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas de seguridad, de manera consistente con los procesos democráticos de gobierno.

