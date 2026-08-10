Ofrecen alojamiento gratis en Nueva Zelanda a cambio de cuidar animales: cómo es el voluntariado

Una granja santuario de Nueva Zelanda busca voluntarios para ayudar con el cuidado de animales rescatados y ofrece alojamiento dentro del predio. La propuesta incluye trabajo con caballos, burros y otros animales, vida al aire libre y la posibilidad de quedarse en una de las zonas más lindas de la Isla Sur.

Kind Farm es un santuario de animales ubicado en Cardrona Valley, en la región de Otago. El lugar recibe voluntarios que colaboran con distintas tareas del día a día y, a cambio, brinda alojamiento gratis. La propuesta está publicada en la plataforma HelpX y también figura en la web oficial del santuario.

El voluntariado está pensado para personas que quieran involucrarse en el trabajo cotidiano de un santuario de animales.

Además del alojamiento, el voluntariado permite conocer un rincón de naturaleza pura en Nueva Zelanda.

Algunas de las tareas que aparecen en la convocatoria son:

Además hay un proyecto de revegetación dentro del predio, por lo que también se realizan tareas vinculadas al cuidado y la plantación de especies.

Cuántas horas hay que trabajar a cambio del alojamiento

Según la propuesta publicada en HelpX, los voluntarios realizan cuatro horas de trabajo durante la mañana, cinco días a la semana, a cambio del alojamiento.

El establecimiento puede recibir entre una y dos personas y cuenta con distintas opciones de alojamiento dentro de la propiedad.

Cómo es Kind Farm

Kind Farm está en Cardrona Valley, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, a unos minutos de Wanaka y Queenstown. El santuario está rodeado de montañas y funciona junto al río.

En ese marco, Kind Farm se dedica al cuidado de animales rescatados y busca ofrecerles un lugar seguro y permanente. En el santuario viven distintos animales de granja, entre ellos caballos, burros, cabras y cerdos.

La organización también realiza visitas guiadas en las que se puede conocer a los animales y ver cómo es el trabajo cotidiano del refugio.

Qué tienen que tener en cuenta los argentinos

Antes de viajar, es importante revisar los requisitos migratorios de Nueva Zelanda y las condiciones específicas que se aplican a las actividades de voluntariado.

En particular, no hay que asumir que una autorización de ingreso como turista habilita automáticamente a realizar un intercambio de trabajo por alojamiento. La posibilidad de hacer voluntariado depende de las condiciones migratorias aplicables al viajero y del tipo de actividad.

La convocatoria de Kind Farm está publicada a través de HelpX, por lo que quienes estén interesados tienen que ingresar para revisar las condiciones del intercambio y comunicarse con el establecimiento antes de organizar el viaje.