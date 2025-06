Netflix: una película de acción que muchos odian y que otros no pueden dejar de ver

Netflix sorprende con un título que divide. “Atrapaalmas”, una película polaca cargada de acción y escenas intensas, llegó a la plataforma con una historia sencilla. Aunque muchos la critican sin filtro, hay quienes no pueden evitar verla hasta el final. Lo cierto es que no deja a nadie indiferente.

El ritmo es acelerado, lleno de persecuciones, explosiones y golpes. No es una historia profunda, pero no se anda con rodeos. Desde el primer minuto deja en claro que lo suyo es la acción . Es el tipo de película que no pide demasiado y entrega lo que promete: peleas, tensión y escenarios extremos.

Pero no todo es negativo. En Heaven of Horror reconocieron que, aunque no es brillante, tiene buenos efectos. La producción luce cuidada y algunos tramos atrapan lo suficiente. Tal vez no sea la película del año, pero tampoco es un desastre absoluto. Hay momentos bien logrados y una idea que, aunque simple, engancha.