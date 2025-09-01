Una serie corta de Netflix que no te aburre

Una mujer de la alta sociedad pierde todo lo que tiene y enfrenta la vida desde cero, y esa premisa es la que da fuerza a Aniela, una serie corta de Netflix que mezcla drama, romance y crítica social. Con pocos episodios, logra enganchar al espectador con giros inesperados y un retrato directo de las desigualdades.

Una serie que se pone buena La protagonista, Aniela, pasa de tener una vida acomodada en Varsovia a quedarse sin dinero tras un escándalo público. Su marido rico pide el divorcio y ella se ve obligada a adaptarse a una realidad impensada. Esa caída repentina da inicio a un camino lleno de retos en el que la mujer se reinventa y busca sobrevivir.

Uno de los puntos centrales de la trama es la custodia de su hija. El vínculo materno impulsa a la protagonista a enfrentarse a un sistema hostil y lleno de obstáculos. La lucha por recuperar a la niña se combina con momentos de ternura y con decisiones extremas que muestran hasta dónde puede llegar una madre en situaciones límite.

