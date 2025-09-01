Una historia en Netflix que incomoda con Dolores Fonzi y María Valverde

Esta película española en Netflix y sacude emociones. La historia muestra la fragilidad humana frente a un desastre que parece invisible. Distancia de rescate presenta la relación entre dos madres que, en medio de un entorno rural, enfrentan tensiones familiares, secretos ocultos y la amenaza silenciosa de un colapso ecológico que transforma todo lo que tocan.

La historia, basada en la novela de Samanta Schweblin, se centra en Amanda, una madre que visita con su hija un pequeño pueblo. Allí conoce a Carola, una mujer lugareña marcada por la dureza de su tierra y la toxicidad que la rodea. Esa amistad se convierte en un espejo que refleja tanto la maternidad como los límites de la supervivencia.

El título alude a una idea poderosa: la distancia de rescate que cada madre calcula para proteger a sus hijos. Esa línea invisible entre seguridad y peligro se vuelve difusa, y la tensión crece a medida que el entorno se carga de un veneno silencioso. Lo inquietante es que ese veneno no es ficticio, sino parte de nuestra propia realidad.

La película es lenta, llena de silencios y pausas que incomodan. Pero allí radica parte de su fuerza, porque esos silencios nos obligan a mirar lo que preferimos ignorar. La fotografía destaca paisajes hermosos que esconden un trasfondo tóxico. Esa contradicción estética genera un impacto que va más allá de la trama.

El guion se atreve a mostrar el daño ambiental de los agrotóxicos, un tema incómodo pero necesario. La muerte lenta de comunidades enteras, la enfermedad y la indiferencia social se cruzan con las decisiones de las protagonistas.