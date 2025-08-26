Trucos sencillos para que el arenero de tu gato no huela mal nunca

Si se aplican estos trucos de forma constante, el resultado es inmediato: un gato cómodo, una casa fresca y sin malos olores.

Un gato requiere atención y también su arenero, porque la higiene es determinante para evitar olores que incomodan a todos. Mantener ese espacio limpio no es una tarea difícil si se aplican trucos sencillos y constantes que garantizan bienestar para el animal y la familia.

Trucos por día, semana y mes El primer paso es asumir que recoger las heces no es negociable. Hacerlo mínimo dos veces al día no solo mantiene fresco el ambiente, también impide que el gato rechace su propio espacio. A los felinos no les gusta la suciedad y si la encuentran, buscan otros rincones de la casa, algo que nadie quiere vivir.

Limpiar arenero Foto: SHUTTERSTOCK Limpia el arenero con estos trucos Foto: SHUTTERSTOCK Un truco económico y práctico es el bicarbonato. Espolvorearlo por las noches en la base del arenero ayuda a absorber la humedad y a reducir la intensidad de los olores. Esta acción actúa como un refuerzo natural y sin químicos agresivos que puedan incomodar al animal. El resultado es un ambiente más agradable en pocas horas.

Por semana y mes La arena también necesita renovación semanal. Removerla permite que se airee y que no se compacte en exceso. En ese mismo proceso es importante lavar el contenedor con agua y desinfectante suave, evitando productos con aromas fuertes que ahuyenten al gato. Una limpieza completa cada semana asegura una base siempre fresca.

El mantenimiento mensual es igual de fundamental. Remojar el arenero durante diez minutos con un limpiador y dejarlo secar al sol no solo elimina bacterias, también prolonga la vida del contenedor. La luz solar ayuda a neutralizar restos que pasan desapercibidos y devuelve al arenero una sensación de estreno.