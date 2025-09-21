Sueños: este es el significado de soñar con la lluvia, según los expertos

Los sueños tienen un mensaje que manda el subconsciente. En ocasiones cuesta entender el significado y suelen ser confusos. Lo cierto es que se puede hacer un análisis para entender las emociones y comprender lo que pasa.

Un sueño recurrente que se relaciona con la liberación de emociones es cuando aparece la lluvia. Especialmente cuando llueve sobre la persona que sueña y se moja. Además, contemplar la lluvia se entiende como una representación de llorar, por tristeza o por alivio.

Ese llanto en el sueño también permite liberar la tensión emocional que hay en el interior y que probablemente las personas están reprimiendo. La lluvia es una especie de limpieza en el sueño y de liberación que se vuelve necesario hacer.

Es importante verbalizar las emociones durante el día para que las puedan gestionar y tomar las riendas. Además, hay que estar atento a las características del sueño . Si llueve con fuerza o graniza probablemente estén en medio de una tormenta emocional.

Esto ocurre también cuando la persona tiene que enfrentar un hecho que hay que dejar atrás o cuando ocultan sentimientos que los están afectando de manera intensa. Además, la lluvia en el sueño se relaciona con la nostalgia, el arrepentimiento, la angustia y la frustración.

Es por eso que hay que sincerarse y mirar para adentro para ver qué está pasando a partir de este sueño. Por otra parte, si la lluvia se ve desde una ventana, puede que la persona esté en un momento de incertidumbre donde tengan que tomar una decisión importante.

Por último, soñar con una lluvia de estrellas fugaces es algo revelador porque comprueba que tienen claros cuáles son los objetivos.