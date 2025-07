¿Por qué la Estatua de la Libertad ahora se cubre los ojos? la respuesta es un mensaje a Trump

En Francia apareció un mural que dejó a todos con la boca abierta. La artista holandesa Judith de Leeuw pintó a la Estatua de la Libertad , pero no como todos la conocen. En la obra, la figura se cubre los ojos, incapaz de mirar el mundo que tiene enfrente. El mensaje, sutil pero potente, apunta directamente a Donald Trump .

Judith explicó que la idea surgió al ver cómo el símbolo que alguna vez representó libertad ahora está asociado a políticas de odio . Con Trump en el poder, la deportación de inmigrantes y el endurecimiento de las leyes migratorias convirtieron el famoso sueño americano en una pesadilla para miles. Por eso, la estatua se tapa los ojos: ya no quiere ver.

La artista aseguró que no es un ataque contra Estados Unidos, sino una reflexión. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia en 1886, cuando el mundo admiraba la promesa de un país abierto y lleno de oportunidades. Más de un siglo después, esa imagen quedó opacada por un muro que no se construyó solo con ladrillos.

El mural rápidamente se viralizó. Muchos vieron en la pintura el retrato de una tristeza global. No es solo una crítica a Trump, también a cualquier política que expulse o rechace a quienes buscan un futuro mejor. La estatua no está enojada ni desafiante, simplemente no soporta mirar el dolor que generan esas decisiones.