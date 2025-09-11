La foto escondida de Maradona que Giannina quiere tatuarse

Esta es la emotiva imagen de Diego Maradona que Giannina mostró y piensa llevar en su piel. Los fans quedaron enamorados.

Giannina Maradona compartió una foto y con esa acción llenó de emoción a miles de seguidores que siguen de cerca cada recuerdo ligado a la figura de Diego. La postal elegida muestra algo más profundo: un momento íntimo en familia que refleja la unión de quienes marcaron su vida.

La foto de Maradona inédita La imagen reúne a Diego Maradona, Claudia Villafañe y Benjamín Agüero cuando era apenas un niño. Giannina confesó que su madre encontró la foto en un disco rígido y que, al verla, todos rompieron en lágrimas. “No es el día del abuelo pero esta foto amerita estar aca, mi mamá abrió el disco rígido y nos hizo llorar a todos. Esas sonrisas hablan por sí solas, esos ojos iluminan y dejan una historia de amor para siempre".

dalma diego giannina.jpg

En su publicación, Giannina También señaló un deseo: "Qué privilegio el de mi hijo de tenerlos, que privilegio el de mis padres de ser abuelos de este pedazo de ser, de este pendejo increíble. (Me quiero tatuar esta foto…) Gracias a los 3 por su amor incondicional! Mi felicidad son ustedes. LOS AMO!.”

El gesto conmovió no solo a sus familiares y amigos, sino también a fanáticos de Diego en todo el mundo. Para muchos, cada recuerdo compartido por las hijas del astro revive la nostalgia de su figura y mantiene viva la memoria de un ídolo que sigue presente en el corazón popular.