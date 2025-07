La comedia romántica coreana de Netflix que está inspirada en los 90 y tiene una historia conmovedora

La película que llegará a finales de agosto se llama Love Untangled. Ambientada en 1998, el film muestra a Park Se-ri, una estudiante con cabello rizado del que se avergüenza, y cree que para salir con su crush tiene que alisarse su pelo. Ella no quiere llamar la atención con su cabellera que muchos describen como alocada.

Shin Eun-soo interpreta a Park Se-ri. Ella ha tenido papeles secundarios en series de Netflix como A Model Family y Do Sol Sol La La Sol. Pero este es su primer papel protagónico en la plataforma de streaming. En cambio, Gong Myoung da vida a Han Yun-seok y ha protagonizado algunas películas y será el actor principal de Mercy for none, una serie de Netflix.