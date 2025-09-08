Jardinería: con este herbicida natural dile adiós a las malas hierbas

Los que trabajan en jardinería conocen un método sencillo para terminar con este problema de las plantas.

En algunas épocas del año las malas hierbas invaden el jardín o algunos rincones del patio. Es por eso que los que realizan trabajos de jardinería conocen un método casero para preparar un herbicida natural muy potente de manera sencilla.

Jardinería Este truco es muy popular por su eficacia. Solo se necesitan algunos ingredientes que todos tienen en su hogar. Para eso hay que añadir en un recipiente dos litros de agua, medio kilo de sal, 200 ml de vinagre y 100 ml de detergente líquido. Con esto terminarán con este problema para las plantas.

maleza Son una molestia para los jardineros. Foto: Fuente: Shutterstock Un gran truco de jardinería. Foto: Fuente: Shutterstock

Una vez que la mezcla está lista hay que revolver bien para que los ingredientes se mezclen por completo. Se coloca la preparación en una botella y se hacen unos agujeros a la tapa para simular una regadora para las plantas. Finalmente, rociar sobre las hierbas que quieren eliminar.

Otra manera muy sencilla de acabar con este problema es con vinagre puro. La acidez de este ingrediente lo transforma en un herbicida potente para combatir las malezas que crecen en las grietas de cemento.