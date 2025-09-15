Jardinería: el ritual con sal gruesa para la lengua de suegra que no falla nunca

Los que se dedican a la jardinería saben que la lengua de suegra o sansevieria, no solo es una planta muy resistente sino que además puede ser una gran purificadora de energía del hogar, según la filosofía del Feng Shui .

Para el Feng Shui , la lengua de suegra es capaz de purificar la energía del hogar con un sencillo ritual muy económico que hará que la planta sea de gran ayuda en el hogar.

La presencia de la lengua de suegra en un hogar o negocio trae grandes beneficios Foto: Archivo

Para este ritual se coloca un puñado de sal gruesa en la planta . Esto permitirá limpiar las energías, proteger contra las malas vibras y envidia manteniendo un ambiente más armónico y ligero.

La sal gruesa debe colocarse sobre la tierra alrededor del tallo de la planta . Se recomienda realizar este ritual al menos una vez al mes para mantener el efecto. Es importante usar una pequeña cantidad porque la sal no es fertilizante y podría dañar la planta.

Si bien se trata de un truco energético y simbólico, el Feng Shui considera que la sal es un escudo protector. Se puede colocar la planta en entradas o pasillos o en rincones donde sientan que la energía es pesada.

Por otra parte, se trata de una planta que casi no requiere mantenimiento, solamente hay que regarla cuando se comprueba que el sustrato está completamente seco.